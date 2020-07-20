"Ангарский маньяк" из РФ, на счету которого около ста убийств женщин, признался в новых расправах

Бывший милиционер из Ангарска (Россия) Михаил Попков, дважды приговоренный к пожизненному заключению за убийства, признался в совершении еще двух преступлений.

Об этом сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области (Россия). На допросе он дал признательные показания в убийствах двух женщин, совершенных в Ангарске в 1995-1998 годах. По одному из эпизодов Попкову уже предъявлено обвинение, расследование второго эпизода продолжается.

Как сообщает Лента.ру, Попков заявил, что якобы устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осужденных), а потому решил написать явку с повинной, чтобы устроить себе импровизированный отпуск – поездку по следственным экспериментам.

"Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск – поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск",– рассказал Попков.

По словам Попкова, он был уверен, что те два эпизода, которые он вспомнил, хорошо известны следствию, но позже понял, что ошибался. Маньяк пообещал, что вспомнит и о многих других эпизодах, неизвестных правоохранительным органам.

Михаил Попков, которого называют "ангарским маньяком", был задержан в 2012 году. В 2015-м его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В 2017-м он получил второй пожизненный срок. Теперь же с учетом новых показаний число его жертв может достигнуть как минимум 86 человек.

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