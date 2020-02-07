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7 февраля • обновлено в 21:57
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Обвинили в убийствах 10 пациентов: "маньяк" из России записал громкое видеообращение

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Анестезист из Кирова (Россия) Сергей Вольф, которого пользователи сети обвинили в убийствах в больнице по меньшей мере 10 ветеранов, опроверг свою вину.

Он обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал. Соответствующее видеообращение врача появилось в Telegram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Мужчина попросил журналистов оставить в покое его родных и близких и дать ему возможность продолжать работать.

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Сергей Вольф

Сергей Вольф

Скрин видео

"За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ", – сказал Вольф.

Ранее один из пользователей форума "Двач" представился медиком и рассказал, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Всего, по его словам, он лишил жизни 10 человек. В доказательство он показал фото рабочего костюма с бейджем, на котором видно имя.

Другие пользователи "вычислили" автора – по их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что там действительно работает медбрат-анестезист с таким именем.

По этому факту прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор начали проверку. В Минздраве сообщили, что бейдж и медицинская одежда со снимка не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов при дежурстве Вольфа.

Как писал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти опасного серийного убийцу, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста. По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов РФ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Киров
Теги
Новости России видео врачи убийство
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