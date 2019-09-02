Сегодня 80 лет со дня начала Второй Мировой войны.

Германия напала на Польшу и тем самым положила начало или, как некоторые сегодня считают, продолжение Первой Мировой Войны и также Великий Передел Мира. 17 сентября Сталин, видя развивающиеся события, как военный союзник Германии и по секретным протоколам пакта Молотова Риббентропа, напал на Польшу с востока.

Дальнейшее хорошо известно. Европа, которая начиная с наполеоновских войн, жила в принципе спокойно, потрясаемая лишь революциями и аж до Первой мировой, не знавшая серьёзных конфликтов, полностью легла по немецкие легионы Гитлера. Либо как немецкие союзники, либо как разбитые на поле боя страны. Сопротивлялись Гитлеру в Европе лишь Британия и части Югославии, которые никогда не сдались и не были разбиты. И одним тем, что они смогли сами выстоять - заслуживает огромное уважение. И вместе с тем, другие страны, имевшие армии и арсеналы, просто не оказали никакого серьёзного сопротивления. Франция и её почти молниеносный военный коллапс, её последующая вполне безпроблемная жизнь под немцами, её тысячи коллаборационистов, хороший пример того разложения и слабости, что Европа из себя представляла и представляет сегодня.

В конечном счёте Гитлер и Сталин не смогли бы существовать в столь близком соседстве и мирно поделить награбленное. Таким людям никогда не бывает достаточно. И потому, несмотря на все переговоры и альянсы, Гитлер пошёл и на восток, против СССР в июне 1941. А в тот момент, когда Япония втянула в войну США в декабре 1941, стало ясно, что война стала мировой и при всех нюансах и нужности зажатия носа, если сидишь за столом с таким как Сталин, выбора у западных союзников уже не было.

Конец войны... он на самом деле был не в 1945-м году. А в 1991-м. Когда гнилое и мерзостное государство советских коммунистов, рухнуло под собственным весом, не выдержав самими же ими устроенный Путч августа 1991 года. В этом 1991 году, уже все бывшие советские сателлиты были свободны из-под власти Москвы и теперь освободились и сами республики составлявшие непосредственно СССР.

Не знаю как в России, но это событие было не величайшей геополитической катастрофой 20го века, а равным по значению событием, 8-го мая 1945 года, когда закончилась война в Европе. Впервые за многие сотни лет образовались новые, независимые государства. Народы, их населяющие, получили свободу и независимость. И будь в России поумнее её жители и её власти, они бы точно также радовались, что получили независимость от своего имперского прошлого, которое хуже коммунизма и именно оно тянет их назад в какие то средние века.

Тот передел мира, его границ, его идеологий, его экономики, что мы наблюдали или читали - не имеет ничего даже близко похожего во всей остальной человеческой истории. Потому 20й век, это поворотный век к чему то новому. И избежать этого движения к новому не может ни восток, ни запад. Время провело водораздел для всего мира, для либералов и для консерваторов, на то что было до 1991 года и то, что было после него. Политические правые реакционеры падут, а лживые леворадикальные идеи должны быть отстранены от власти и должен состояться новый Нюрнберг над коммунизмом и ему подобными и над его производными.

Потому вот именно такая история, начавшаяся в 1914 году, а может в 1917, а может в 1939, а может в 1941, а кичившаяся... вы сами думайте когда. Я уже провёл свою историческую линию.

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