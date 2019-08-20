Шрайбер вбросил информацию о том, что в Северодвинске пытались испытать реакторный движок, который работал бы на ружейном плутонии-239 вместо урана-235.

Если это правда, то это чума!

Я имею некоторое представление о том, каким образом Шрайбер получает информацию, с какой целью он ее вбрасывает. Сопоставив эти данные с недавним "глубокомысленным" твитом Трампа по поводу взрыва в Северодвинске, я склонен отнестись к этому вбросу серьезно.

Либо использование плутония-239 действительно имело место, либо Американцам и Британцам четко известно о таких планах России и "утечка" сделана в качестве предупреждения.

Что означает использование плутония-239? Означает очень серьезную и опасную вещь.

Плутоний 239 - это так называемый "оружейный плутоний", который используется для создания ядерного оружия.

Двадцать лет назад США и Россия заключили соглашение о прекращении производства оружейного плутония. Все накопленные сторонами количества этого элемента были учтены до последнего миллиграмма, и его оборот и использование - предельно прозрачны и свободно контролируются обеими сторонами.

Построение Россией "неучтенного" реактора на плутонии означает, как минимум, что Россия не выполняет этот договор и, либо имеет какие-то количества неучтенного оружейного плутония, скрытого от мировой общественности, либо Россия продолжает втайне производить его. Последнее более чем вероятно, поскольку по состоянию на 2010 у России достоверно имелись в наличии реакторы, пригодные для производства плутония-239. Официально они остановлены, но как там на самом деле - не проверишь.

Это первое и самое серьезное обстоятельство.

Второе -- если "слухи" о плутониевом реактора правда, то это означает критическое падение профессиональной квалификации тех, кто в России принимает решения о вводе в эксплуатацию ядерных объектов, что создает реальную угрозу жизни на Земле.

И вот почему.

От гонки ядерных вооружений прошлого века на Земле осталось огромное количество оружейного плутония, с которым непонятно, что делать.

Чисто теоретически, все, что годится для ядерного оружия, годится и для ядерной энергетики. Использовать оружейный плутоний в качестве топлива для ядерных станций теоретическим возможно, и было бы очень заманчиво. Его накопилось столько, что хватило бы на столетия в качестве ядерного топлива.

Поэтому пытались сделать это долго и упорно, пока не пришли к выводу о невозможности реализации этого не практике. По двум соображениям.

Первое. Весь оруженый плутоний-239 загрязнен другими высокоактивными изотопами того же плутония, которые не мешают неуправляемой ядерной реакции (т.е. ядерному взрыву), но делают проблематичной управляемую ядерную реакцию (в атомной станции), поскольку "загрязняющие" изотопы образуюся прямо в ходе такой рекакции.

Второе. Плутоний 239 - очень "грязный" изотоп. На порядки "грязнее" урана. И он очень "радиотоксичный" изотоп, не хуже знаменитого полония 210.

Если активная зона обычного уранового реактора разрушится, то радиоактивное загрязнение местности будет происходить за счет изотопов урана и цезия-137. Уран настолько слаборадиоактивный металл, что на него до какой-то степени можно не обращать внимание. Заражение местности происходит в основном за счет радиоцезия, который чрезвычайно радиоактивен, но который естественным образом практически полностью выгорает за пару столетий. А земли, зараженные им, можно вернуть в хозяйственный оборот и намного раньше, "деактивировав" за счет разбавления -- закопать, перекопать почвы, смыть...

С плутонием ситуация иная. Он не такой активный как радиоцезий, Он в тысячу раз менее радиоактивен и сильного заражения местности не вызовет. Но его радиотоксичность чрезвычайно высока и его нельзя, в отличие от цезия просто смыть или "разбавить", поскольку он "пылит", сам собой возгоняется в аэрозоль прямо из твердого состояния. Так что судьба тех, кто окажется на его пути в сам момент выпадения осадков или прохождения облака будет предсказуема, всех их ждет если не мгновенная смерть, то гарантированная смерть от рака в довольно скором времени. В силу особенностей метаболизма, по способности вызывать это заболевание плутоний-239 является абсолютным рекордсменом среди всех радионуклидов. С очень большим отрывом

Да, и там, где плутониевое заражение местности все же достигнет неприемлемых величин, оно сохранится не на столетия как в случае урановых реакторов, а на сотни тысяч лет.

Вот именно поэтому после нескольких неудачных попыток весь мир отказался от строительства плутониевых реакторов и объявил на это дело всеобщее табу.

И если "ответственные товарищи" из России вдруг решили не только начать их строить, но и запускать в воздух (или в свободное плавание), то это говорит о полном отсутствии адекватности и тормозов (или о блефе с целью такую неадекватность продемонстрировать)...

Итог. Если это в вправду был плутоний-239, то заражения местности, характерного для подобных катастроф с ураном, мы не зафиксируем.

Но при этом все, кто оказался в зоне "кратковременного повышения радиационного фона не более, чем в три раза" схватили плутония достаточно, чтобы получить рак легких или лейкоз в не очень далекой перспективе. Для детей, в силу определенной специфики метаболизма плутония в детском организме, такая ситуация не оставляет шансов вообще.

Маленький намек. В настоящее время существуют компактные и мобильные масс-спектрометры, подключаемые к обычному смартфону, которые вполне доступны для частных лиц. Их чувствительность достаточна для фиксации наличия плутония в образцах почвы и биологических материалов с места происшествия.

Вопрос только в том, чтобы эти образцы добыть.

Что думаете, гайз?

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