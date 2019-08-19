Тяжела работа чекиста. Вот так вот бывает, скрываешь, информацию, секретишь, кажется все контролируешь, а потом бац, какой-нибудь мелкий клерк из параллельного ведомства берет и всё публикует, потому что это ведомство забыли предупредить о секретности.

В данном случае забыли предупредить Росгидромед, который на голубом глазу взял, да и опубликовал отчет со сводкой по Северодвинску.

Смотрим сюда.

Обращаем внимание на п.5.

Сразу подчеркиваю, это информация официальная.

Тут интересные ключевые слова "радиоактивные инертные газы", которые сразу позволяют получить ответы на многие вопросы и сомнения.

Инертных газов всего шесть. И какие у них радиоактивные изотопы и откуда они берутся -- хорошо известно. Итак, что там могло быть?

Радиоактивные изотопы, которые могли бы дать "облако", пролетевшее над Северодвинском, должны обладать по крайне мере двумя свойствами.

1. Их период полураспада должен быть от нескольких часов до нескольких месяцев. Если период короче, то изотоп не долетел бы, не успел. Если длиннее, то изотоп будет уже нелостаточно радиоактивным чтобы дать 20-кратное превышение фона "на пролете".

2. Изотоп должен излучать бета и гамма лучи, потому что альфа-лучи не участвуют в формировании радиоактивного фона.

Этим условиям удовлетворяют единицы изотопов.

Радон сразу отметаем. Единственный долгоживущий изотоп 222Rn который мог "пролетать", альфа активный и повышения фона дать не мог.

У Ксенона есть только два радиоактивных изотопа, которые могли "пролетать" и дать повышение радиоактивного фона. Это 133Xe и 135Xe. Оба образуются в ядерных реакторах, больше им неоткуда взяться.

У Криптона только один изотоп мог "пролетать" и дать фон, это 79-й Криптон. Но не существует реакций, которые давали бы этот изотоп в более менее достаточных количества. Изотоп настолько редкий, что даже мало изучен.

У Аргона, Неона и Гелия, изотопов, удовлетворяющих нашим условиям нет вообще.

Итак, если над Северодвинском и вправду пролетело "облако инертных радиоактивных газов", значит это без вариантов, был радиоактивный Ксенон. Причем, ксенон 135, потому что 133 ксенона в ядерных реакциях образуется с гулькин нос, а вот 135 наоборот, образуется в количестве достаточном, чтобы собраться в "облако".

А при каких реакциях образуется 135 Ксенон? А он образуется при цепной реакции распада Урана 235.

А значит под Севердвинском, скорее всего, ебн*л атомный реактор на тепловых нейтронах, примерно такой же, как и в Чернобыле.

То, что при этом радиоактивное заражение местности оказалось, очевидно, существенно меньше, чем в Чернобыле, объясняется скорее всего тем, что в атмосферу ушел только Ксенон, а все остальное утонуло и хорошо разбавилось морской водой.

Но "разбавилось" не значит "исчезло". Когда все это начнет всплывать и в каких масштабах - покажет время. Но, полагаю, будет сравнимо с Фукусимой.

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