Намедни смотрел в Google чем отличается цоколь автолампы BA15S от BAU15S.

И волею случая был выброшен на автофорум владельцев Лада-Калина (это, кто не в курсе, такой автомобиль, названный в честь древнеиндийской богини смерти Кали).

Искомой информации, там, знамо дело, не было, но я зацепился взглядом, меня засосало в тамошние темы и провел я там почти полчаса... Вынырнул оттуда, чуть было не поверив, что Лада-Калина - лучший автомобиль за всю историю мирового автопрома. Настолько убедительно и логично тамошний народ доказывал друг-другу насколько неприхотлив, надежен и в то же время элитен и крут этот выкидыш российской типа автопромышлености.

Нет, серьезно, очень убедительно! Верхом убедительности была история, как какой-то городской мажор застрял на тойоте-лендкрузере в российской деревне, а наш простой русский мужик его на ладе-калине из грязи вытащил без проблем.

И они во все это верят, и активно убеждают друг-друга, и дружно забивают ногами любого, кто посмеет усомниться...

Наверное у психологов есть какое-то ученое слово для обозначения ситуации, когда человек, вляпавшийся в говно, до такой степени боится признать, что он в говне, что готов изменить вокруг себя реальность, лишь бы говно казалось медом.

А когда в говно вляпывается целая группа, то шансы изменить окружающую реальность становятся у них весьма вероятными. Чем больше группа, тем выше шансы.

Ну, купили не тот товар, выбрали не того президента, облажались как-то иначе... Казалось бы, сделать откат и поправить ошибку всегда проще, чем поменять реальность.

Но ведь чтобы поправить ошибку, надо сначала признать ее наличие. А это - западло, нормальные пацаны ошибок не признают.

И сколько идиотов вокруг реально готовы обрушить мир, лишь бы не признавать своих ошибок!

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