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27 сентября • обновлено в 20:23
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Андрей Орлов (Орлуша)
Андрей Орлов (Орлуша)
Поэт Все статьи автора

"Гол забил Владимир Путин!"

32.2т

У моего одноклассника, который работает во власти, дома слова Кремль и Путин запрещены. Это как проститутки дома с мужем о сексе не говорят.

Вот мы с ним как-то сидели на кухне и тут приходит его сын и спрашивает меня: "Дядя Орлуша, а сколько голов у змея-горыныча"? Я говорю: "Три". Тогда н спрашивает: "А сколько голов у Путина?", за что юный диссидент получил от отца по жопе. Я еще тога подумал, откуда такое – сколько голов у змея, сколько голов у Путина.

Потом мы включили телевизор и там новости: сегодня на матче ночной хоккейной лиге Путин забил восемь голов. Вот мальчик услышал этот репортаж и поэтому у него и был такой вопрос.

Я потом написал такой стишок "Ностальгия по настоящему".

Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую,

Очень сильную ностальгию по хоккею, по настоящему.

По Михайлову, по Харламову, на канадцев, смеясь, глядящему,

По Рогулину, по Лупанову, - все играли по-настоящему.

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А сейчас то ли время чуждое, то ли люди совсем другие...

Погляжу в телевизор - чувствую по живой игре ностальгию.

Для примера припомнить хочется, из кармана достав две фиги,

Поединок недавний, сочинский, той что ночью играет лиги.

НХЛ. Но не их, канадская - тут элита верхов России.

Зал ревет, но опять дурацкая по реальности ностальгия.

Касатонов, бросок Фетисову, пас Буре, очень точный, кстати,

Крик с трибуны "Пасуйте лысому! Он удачливый, он закатит!"

Кто тут лысый? Иди разглядывай! Все же в шлемах, так их итить...

Может, тот, кто с упорством адовым на чужом пятачке торчит?

Вот атака к развязке близится. Тот, кто нужно, не промахнулся,

А вратарь под маской лыбится: еле-еле, блин, увернулся!

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А куда вратарю деваться? Времена-то теперь какие...

Шайбу взял - и что, наслаждаться по былым постам ностальгией?

Ты пока что не понял сути, с кем вратарь не сравнился в силе...

"Гол забил Владимир Путин!" - объявляют на всю Россию.

Он мочил и слева, и справа, - в поддавки играли другие,

Восемь шайб закатил, красава... Что? По-прежнему ностальгия?

Восемь звездочек, в ряд висящих, на свободы дух аллергия,

На трибунах генсеки спящие... Что, по этому ностальгия?

В Сочи действо было неслабое, по сегодняшней высшей мерке.

Два братишки играли с шайбою, не Майоровы - Ротенберги.

Интересное было тоже. Не по плану же, вероятно, дал Потанин Шойгу по роже.

Не спортивно пусть, но приятно!

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В тот же день и в Праге рубилово, не того Россия хотела ли?

Мы смогли, мы собрались с силами, мы под ноль пиндосов уделали!

Я не знаю, как остальные, я когда от своих тащусь, то я ощущаю не ностальгию,

А какое-то, блин, предчувствие...

Я, в российской сидя футболочке, растопырив в "victory" пальчики,

Вдруг боюсь, что побьют нас, сволочи, что сольем мы финал, как мальчики.

Не помогут нам трубы медные, откатаем игру вразвалочку,

И чужие гимны победные будем слушать из раздевалочки.

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Автор
Андрей Орлов (Орлуша) Андрей Орлов (Орлуша)
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Сокол Николай
Сокол Николай
Путину 67... Путин играет в хоккей (суровый бой ведёт ледовая дружина)... Путин летает на мотодельтаплане, реактивном самолёте, скачет верхом на лошади, швыряет лучших дзюдоистов на борцовском ковре, спускается в морские глубины, ловит огромных рыбин... Не забыть бы, что он ещё вытворяет... И всё это перед телекамерами да на всю Россию (и даже на весь мир)... А зачем это всё ? А затем, что многие ещё помнят в этом возрасте (67 лет) Брежнева, Горбачёва, и даже Хрущёва. Это были уже старики... Но их тогда не избирали всенародно, они приходили к власти в результате подковёрной борьбы. Путина же избирает народ (во всяком случае так думает сам российский народ).. А теперь вопрос: избрали бы всенародно на альтернативной основе в то время глубоких стариков -- Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачёва ?... Путин устраивает сам себе пиар, своего рода рекламу... Смотрите, мол, какой я мачо... Впереди 2024 год, выборы президента России... И, если в стране честные альтернативные выборы (а ведь так считает большинство россиян), то кто за него (старика) проголосует ?... Поэтому надо что то предпринимать, что бы в глазах россиян Путин выглядел, как огурец... Только всё это самая обыкновенная пропаганда... Наверное, многие знают изречение министра пропаганды гитлеровской Германии Геббельса про народ, как стадо свиней... Тяжело ему (Путину) всё это проделывать в такие то годы, а надо, вынужден... На что только не пойдёшь ради вечной и безграничной власти...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"— Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва! " (с) :-)))))
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Трубицын Александр, но уж как скажет, не в бровь, а в глаз! Представляешь о тебе, Шурик, что сказал бы?
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Taylor Leah
Taylor Leah
Путин-Бог юкров..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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