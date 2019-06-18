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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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У Жириновского истерика, теперь из-за Польши

2.4т

Истерика Жириновского: "Поляки будут платить огромные деньги за американское оружие. Варшава закупает у США газ на 8 млрд. $ - хотя русский газ того же объёма стоил бы 4 млрд. Выполняя требования США, Польша готова стать нищей. Думают, что американский хозяин будет любить их. Но эта любовь временная".

Новости
"Мусора – позор России"

Обесцененная вероломным нападением на Украину дороговоспособность России стоит миллиарды. Мудрая Польша готова переплачивать миллиарды, но не иметь ничего общего с "кидалами" из Кремля.

А сепаратисты Медведчук-Бойко вновь хотят "дешёвым газом" из РФ "кинуть" Украину.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ЖириновскийВиктор МедведчукЮрий Бойко
Место
Россия
Теги
Новости Россиивойнагазоружие
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Миллиарды стоит учёба чтению документов, которые подписываешь. Укаринцы за это заплатили, но документы читать так и не начали.
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