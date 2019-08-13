Страна тотальной непринадлежности.

Мент, лупящий женщину не принадлежит к Росгвардии. Поп, топящий малыша не принадлежит к РПЦ. Ихтамнеты в Сирии не принадлежали к ВС РФ. Чиновники, отправившие детей из Тулуна на заброшеную турбазу со ссаными матрасами, не принадлежат "Единой России".

Когда в 2014 году россияне массово радовались "крымнашу" и упоенно повторяли "ихтамнет", мы предупреждали, что "когда они придут за вами..." До того тоже самое говорили грузины.

Теперь заявляют, что якобы "прозрели", а точнее - холодильник и просто за вами начали приходить. Жрите. Вы это сделали сами.

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