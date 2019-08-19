Российские СМИ возмущаются, что в Подмосковье мародёры разбирают вещи из салона экстренно севшего самолёта. Это плохо. Это мародёрство. Так делать нельзя.

Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье самолёт начали разбирать и растаскивать на металлолом местные жители, как обычно это происходит в странах "третьего мира". Это к тому, если вы по заблуждению своему до сих пор думали, что дикари живут в африканских странах.

А теперь напомните-ка мне, что писали эти же пропагандистские рупоры после разграбления российскими террористами сбитого ими Боинга МН17?

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