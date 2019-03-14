Гордон написал, что 57% украинцев хорошо относятся к России.

А как вы относитесь к России на сегодняшний день? – такой вопрос я задал сегодня и вот более сотни комментариев, из которых можно сделать вывод, что "социология Гордона", мягко говоря, несколько преувеличила процент украинцев, которые спустя 5 лет кремлевской агрессии и войны на нашей территории - все еще положительно относятся к России.

Лично для меня, после изучения истории Украины, ознакомления с такими фактами, как неоднократные карательные походы против казачества, ликвидация Запорожской Сечи, Валуевского циркуляра и Эмского указа, после сегодняшних обращений от "хохлов и бЭндеровцев" до "малороссов и украинцев - оскотинившихся русских" - вопрос отношения к России был неоднозначным... Но аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе в 2014 году - расставили все точки над "і". Нельзя верить и любить тех, кто в глаза говорит, что "Мы братья!", а в спину готов вонзить нож.

Новости У Москвы есть план победы

Россия окончательно умерла в 2014 году... и на сегодня поводов дружить и брататься нет, а вот относиться скептически и быть готовым ко всему - мотивация достаточная.

Главное, не совершить ошибку на избирательном участке 31 марта - каждая необдуманная галочка "по приколу" в итоге может дорого стоить каждому украинцу.

Думаем, анализируем и смотрим в будущее. Украина достойна быть успешной и богатой, сильной и независимой.

Все буде добре!

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