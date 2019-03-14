|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Россия умерла окончательно!

1.8т

Гордон написал, что 57% украинцев хорошо относятся к России.

А как вы относитесь к России на сегодняшний день? – такой вопрос я задал сегодня и вот более сотни комментариев, из которых можно сделать вывод, что "социология Гордона", мягко говоря, несколько преувеличила процент украинцев, которые спустя 5 лет кремлевской агрессии и войны на нашей территории - все еще положительно относятся к России.

Россия умерла окончательно!

Лично для меня, после изучения истории Украины, ознакомления с такими фактами, как неоднократные карательные походы против казачества, ликвидация Запорожской Сечи, Валуевского циркуляра и Эмского указа, после сегодняшних обращений от "хохлов и бЭндеровцев" до "малороссов и украинцев - оскотинившихся русских" - вопрос отношения к России был неоднозначным... Но аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе в 2014 году - расставили все точки над "і". Нельзя верить и любить тех, кто в глаза говорит, что "Мы братья!", а в спину готов вонзить нож.

Новости
У Москвы есть план победы

Россия окончательно умерла в 2014 году... и на сегодня поводов дружить и брататься нет, а вот относиться скептически и быть готовым ко всему - мотивация достаточная.

Главное, не совершить ошибку на избирательном участке 31 марта - каждая необдуманная галочка "по приколу" в итоге может дорого стоить каждому украинцу.

Думаем, анализируем и смотрим в будущее. Украина достойна быть успешной и богатой, сильной и независимой.

Все буде добре!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропагандаРоссийская военная угрозаВойна на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияКрымНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
9
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Я тоже так думаю, и по этому, Порошенко должен выиграть выборы в первом туре! Хочет он этого или не хочет, только в первом туре! Мы поможем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
вованов вован
вованов вован
Medved George, чем и как?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения