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9 сентября • обновлено в 12:56
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Россия требует снять блокаду с "Л/ДНР"

4.6т

Россия потребовала от Украины после обмена пленными снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ, где призвали разрешить "накопившиеся комплексные проблемы на юго-востоке Украины".

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"Местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - написали в МИД.

Неуважаемые кремлёвские людоеды, на территории России и в оккупированном Крыму остаются ещё более 110 пленных украинцев.

Так что, буду краток, идите на... Сами знаете куда.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Место
Россия
Теги
Новости России Донбасс Новости Донбасса ДНР Новости ДНР Новости ЛНР
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Батурин Сергей , а за что же им платить пенсии ? За то что помогали вам грабить предприятия и вывозить в Россию , а то что оставалось от предприятий резали на металлолом и тоже везли в Россию . Сейчас в Украине на одного работающего почти приходится один пенсионер , а на Донбассе те кто должны работать воюют , вот пусть они и зарабатывают своим пенсионерам .
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І війська від кордону хай відведуть, а то про моніторингові зона на кордоні вже й забули
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Так парашка учасник "конфлікту на Донбасі" чи ні?!(((
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