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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Кремлевский хищник так и не выпустил своих жертв

1.4т

Два дня, 29 и 30 августа, Украина пребывает в информационном хаосе, порождённом противоречивыми сообщениями о возможном обмене пленными между Украиной и Россией.

"Обмен состоится по схеме 35 на 35", "обмен будет 33 на 33", "украинских пленных везут из российских колоний в Москву", "Сенцов в Лефортово", "военные борты с украинскими пленными моряками приземлились в Жулянах" - такими новостями заполнено информпространство Украины. СМИ ссылаются на "информированные", "компетентные", "близкие к участникам переговоров" источники.

Новости
Цена обмена пленными очень высока для Украины

Всё это происходит на фоне ожиданий данного события, анонсированного президентом Зеленским 23 августа. Тогда во время своего выступления на форуме глава государства заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России украинцев и ожидает результатов в ближайшие дни.

Кремлёвский хищник не разжал свою пасть и не выпустил жертву - украинских пленных. Ложь и обман, цинизм и жестокость...

Придёт час Х и все виновные понесут наказание - за искалеченные души, за отнятые жизни, за слёзы матерей.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России военнопленные пленные моряки
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Н Олег
Н Олег
господа порохоботы, не засоряйте информпространство высосанными из пальца "сведениями", не нервируйте нофенку...
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