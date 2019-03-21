Не знаю, кого как, но меня бодрые заголовки газет и телевизионных сюжетов в последнее время стали пугать. "Эксперты предсказали превосходство российского ядерного оружия над американским", "Новейшее электромагнитное оружие США оказалось бессильно против России", "Гиперзвуковые потери: Америка оказалась бессильна перед Россией", "В США признали, что российское ядерное оружие лучше американского", "Новое галлюциногенное оружие России оценили в США", "Российское оружие обнуляет безопасность США" – и всё в таком духе.

И ладно бы это было в ведомственной армейской газете типа "Красной звезды" или на телеканале "Звезда". Нет, этим заполнены страницы правительственной прессы, это настойчиво звучит с экрана многих федеральных каналов, пишет Андрей Мальгин для "Радио свобода".

Такое впечатление, что мы стоим на пороге войны. Большой и страшной войны. И скорее всего, войны ядерной. Неясно только, на нас ли нападут (и мы, конечно, с блеском отразим удар нашим несравненным оружием), или мы сами нападем (если исходить из бесконечно повторяемой мантры "Оборона США бессильна перед нашим наступательным вооружением"). В свое время, изучая убогое творчество советских поэтов предвоенного времени, я видел в газетах и в кинохронике конца 30-х годов ровно те же самые мотивы. Помните фильм "Если завтра война" с одноименной песней Василия Лебедева-Кумача?

Полетит самолет, застрочит пулемет, Загрохочут могучие танки, И линкоры пойдут, и пехота пойдет, И помчатся лихие тачанки!

Фильм был снят в 1938 году, а вот Сталинскую премию режиссер картины и авторы песни получили только в марте 1941 года, когда уже никакого "если" не было. Было уже не предположение в сослагательном наклонении – "если завтра война", но была уверенность: большая война неизбежна! И мы в ней точно победим.

Впрочем, войны в промежутке между 1938 и 1941 годами все-таки были. И даже много их было. И как мы помним, на СССР никто не нападал, все эти войны были развязаны Советским Союзом. Не Польша напала на Советский Союз, а СССР на Польшу, предварительно согласовав этот вопрос с Гитлером. Не Румыния ввела войска на территорию СССР, а Сталин забрал у Румынии Бессарабию и Северную Буковину. Не Финляндия напала на Советский Союз и аннексировала часть его территории, всё было ровным счетом наоборот. А еще СССР ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию и под дулами советских пушек и автоматов провел там безальтернативные "выборы", в результате которых присоединил эти территории к себе. И всё сопровождалось бодрыми песнями и газетными статьями: вы же видите, наше оружие и наши воины лучшие в мире, мы непобедимы.

Насколько мы непобедимы, стало ясно уже в июне 1941-го, через несколько месяцев после того, как авторам песни и фильма "Если завтра война" были вручены Сталинские премии. Нельзя сказать, что СССР не готовился к войне. Подготовка шла полным ходом, треть советского бюджета уходила на нужды, как теперь принято говорить, военно-промышленного комплекса. Если по состоянию на 1 сентября 1939 года СССР имел 99 дивизий, то к 22 июня 1941 года их было уже 303. Численность армии выросла втрое, до 5,3 миллиона человек.

Победы и успехи, конечно, фейковые. А вот красная ядерная кнопка – настоящая

У СССР было явное превосходство в технике. На 22 июня 1941 года в приграничных округах были развернуты почти 12 800 танков и свыше 10 700 самолётов. Германия для нападения на СССР выставила лишь 3700 танков и 4950 боевых самолётов. Не будем сейчас обсуждать, почему все эти советские армады были разгромлены в первые же дни, почему "непобедимая и легендарная" отступала вплоть до самой Москвы. Об этом написаны тысячи томов. Замечу только, что в большинстве этих исследований царившее тогда в государстве и обществе настроение характеризуется словом "шапкозакидательство".

То есть именно то, что мы наблюдаем сейчас. Но есть существенная разница: Гитлер действительно планировал нападение на Советский Союз, а сейчас планов вооруженного захвата России нет ни у кого. В XXI веке идея аннексировать чужую территорию пришла пока в голову только Владимиру Путину.

Почитаешь отечественную прессу – и хоть завтра начинай войну. У врага нет шансов. Россия победит. Легко. Малой кровью. Благодаря превосходству оружия. А есть ли оно, это превосходство? Недавно в твиттере российского посольства в США появилось сообщение о том, что Путин предложил выбрать названия для новейших систем российского вооружения, в частности, для подводного беспилотника и лазерного гиперболоида. Американские пользователи твиттера живо отреагировали на это сообщение. Никогда еще посольский твиттер не был завален таким количеством комментариев. Например, там предложили Москве назвать одну из систем "буферами Меланьи", мол, это оружие такое же "настоящее", как и грудь супруги президента США. Среди других предложений – "большой блеф", "лживое лицо" и "остановите вранье". Вот как странно. Мы их пугаем изо всех сил, а им не страшно. Это даже обидно.

Ну а как вы хотели? Уж очень пугалки неубедительны. Мягко говоря. То за видео с испытаний новейшего оружия выдаются кадры из широко известной компьютерной игры. То "высокоточные" удары по Сирии оказываются фрагментом старой записи американской операции в Ираке. Или вот хваленый "Циркон", российская гиперзвуковая противокорабельная ракета. Единственное доступное изображение этого "Циркона" оказалось снимком экспериментального гиперзвукового аппарата X-51A Waveraider. Фотография "вэйврайдера" под крылом бомбардировщика Б-52 выдается в российских СМИ за новейшую гиперзвуковую ракету ВМФ России.

Но не всегда презентации российских разработок имеют американское происхождение. Например, "новейшая гиперзвуковая ракета" "Кинжал" оказалась на поверку "Искандером" разработки 1987 года, то есть ещё советского времени разработкой. Причем разработкой, против которой в США давно создано адекватное противоядие. Может кого-нибудь напугать это нагромождение фейков? Вряд ли. Когда Путин в прошлом году первый раз показал милитаристские мультики, нынешний государственный секретарь США Майк Помпео (тогда он был директором ЦРУ) тут же заявил, что ни ЦРУ, ни Пентагон не увидели в продемонстрированных "образцах новейшего вооружения" никакой угрозы: "Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений".

Для кого же предназначен весь этот милитаристский пафос? Уж точно не для "потенциального противника". Для внутренней аудитории, которую надо отвлечь от насущных внутренних проблем? Типа как вы смеете думать о цене на яйца, когда Родина в опасности? Возможно, для этого. Но я не исключаю, что весь этот шум и гам, все эти победные реляции о выдающихся успехах военно-промышленного комплекса, о непобедимой и легендарной армии, готовой по приказу Верховного Главнокомандующего порвать каждого, на кого главнокомандующий укажет, – что всё это рассчитано на одного-единственного зрителя, слушателя и читателя. И этот человек – сам Путин.

И это не должно нас успокаивать. Победы и успехи, конечно, фейковые. А вот красная ядерная кнопка – настоящая.

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