Днями, как вы, вероятно, слышали, в России произошёл теракт – так называемый захват гражданского самолёта, следовавшего курсом Сургут – Москва. 22 января российский гражданин Павел Шаповал, пассажир рейса, взял и потребовал развернуть воздушное судно по направлению к Афганистану.

В первые часы пресса путалась с данными: одни репортёры говорили о том, что лайнер следует своим курсом, другие заявляли о захвате самолёта. Никто ничего не мог понять.

В конечном итоге гражданское судно приземлилось в аэропорту Ханты-Мансийска, через несколько часов мужчину задержали и увели на допрос, которому предшествовали следственные экспертизы.

История, конечно, на первый взгляд выглядит предельно складной и понятной: террорист – захват самолёта с заложниками – мнимое желание улететь в Афганистан – на территорию, упоминание о которой прямо наводит на мысли о войне и боевиках. Российскому обывателю представлена простая картина, после просмотра которой в памяти должно остаться лишь одно слово - Афганистан.

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Давайте вначале поговорим о сложностях планирования. Сургут – это город Ханты-Мансийского автономного округа, маленькое село Угут – населённый пункт, относящийся к этому же региону. В нём-то как раз и проживал до задержания Павел Шаповал. Последний никогда не участвовал в военных операциях; в Афганистане, как пишет пресса, не был. Это – обыкновенный крестьян, русский мужик, любивший выпить и после принятой горькой поколотить свою жену, ныне бывшую.

Следовательно, возникает простой вопрос: зачем этому человеку понадобилось менять курс самолёта, направлять судно в Афганистан: где Ханты-Мансийск, а где эта центральноазиатская страна? Тем более что экспертиза подтвердила: Шаповал был трезв, наркотических веществ не принимал.

Далее мы увидим, как самолёт спокойно приземляют в аэропорту регионального значения – в Ханты-Мансийске. При этом самому "террористу" говорят: лайнер требует дозаправки. Но Шаповал не был пьян и уж точно мог понять, что находится в своём родном округе. Или кто-то думает, что он никогда не выезжал за пределы Угута и не знает, как выглядит Ханты-Мансийский аэропорт? Более того, захватчик судна даже не пытался выдвинуть каких бы то ни было требований. Он просто покинул самолёт и был конвоирован в местное отделение сыска.

ФСБ

Показательным был и допрос условного преступника. Ведь он сообщил, что ему "не надо было лететь в Афганистан", и всё это выглядит "не так просто, как кажется с первого раза".

Перевожу на доступный для восприятия язык: Шаповал не захватывал самолёт, ему не нужен был Афганистан. Всё это – операция российских спецслужб, а пойманный крестьянин – обыкновенная жертва. Это, кстати, объясняет и текст предъявленного ему обвинения, где не значатся статьи, относящиеся к террористической или экстремистской деятельности. Ему инкриминировали угон самолёта с угрозами насилия.

Как я уже раньше указывал, здесь необходимо было запечатлеть в памяти россиян образ Афганистана как страны, из которой надвигается опасность. Почему это было сделано, мы сейчас обсудим. Однако следует чётко указать: о людях во время проведения подобной операции никто не думал. Впрочем, неизвестно, кем являлись те самые пассажиры.

Теперь позвольте вернуться к теме Афганистана. В последнее время внимание Кремля и подконтрольных ему спецслужб действительно приковано к этой центральноазиатской стране. Почему? Да потому что тема борьбы с террористами из ИГИЛ на Ближнем Востоке изжила себя: практически все территории распределены между ключевыми противниками и союзниками, власть Асада удалось удержать, сам по себе конфликт затухает, переходя в стадию условного застоя, когда ни один игрок пока не в состоянии глобально изменить нынешнюю ситуацию. Акцент делаем на слове пока.

Следовательно, боевиков, которые раньше тренировались в том числе и под русским началом, необходимо куда-то переместить. Тема же ИГИЛ довольно прибыльна, она ведь способна принести деньги и добавить влияния.

Поэтому в Москве было принято решение о перемещении боевиков из Сирии в Афганистан. Ещё в 2017 году сообщалось, что представители чеченского правительства совместно со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым под видом женщин и детей перевозили боевиков посредством военного самолёта с севера Сирии в город Грозный. Далее эти люди отправлялись в Афганистан.

Армия России

Кстати, и это было показательным, сразу после этой информации русские быстро придумали фейк об американцах, которые также военным воздушным транспортом перемещали джихадистов из Ирака в Афганистан. Думаю, вас не удивит, что эти сведения даже прозвучали из уст официальных представителей МИД РФ.

Зачем русским необходимо присутствие ИГИЛ в Афганистане – спросите вы. Да затем, чтобы усложнить пребывание американского контингента в этой стране, заставить США уменьшить или вообще убрать с той территории свои войска. А первоочередная задача, как, кстати, ранее сказал командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, - это легитимизировать "Талибан", который воспринимается исключительно как террористическая организация, действующая в этой стране.

Для этих целей русские в позапрошлом году – а быть может, всё это началось раньше – решили поставлять талибам вооружение. Само отправление происходит через территорию Таджикистана. Информация также предоставлена генералом Николсоном. Суть одна: ослабить позиции противника; для русских это – Соединённые Штаты.

Но и это не всё. Москва также финансирует боевиков. Как сообщала британская газета "The Times", российские разведслужбы направляют нефть в Афганистан через границу с Узбекистаном в Хайратоне. Оттуда она бесплатно доставляется подставным компаниям, действующим от имени Талибана. За счёт этой договоренности примерно 2,5 млн. долларов, получаемые наличными от продажи топлива каждый месяц, направляются напрямую казначеям талибов. Всю эту информацию британскому журналисту Энтони Лойду подтвердил один из таких казначеев.

Рассудите сами: Россия пытается показать, что ИГИЛ – это угроза, а талибы – эффективный инструмент для противодействия боевикам, единственная сила, которая может помочь избежать коллапса в Центральной Азии.

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А кому русские это показывают? Правильно, американцам. Для чего? Для того чтобы те вывели свой военный контингент из Афганистана. Ведь Лавров прямо говорит: ситуация деградирует. Вашингтон, вероятно, убеждённый, что талибы оказались эффективным инструментом, начал вести с ними комплексный диалог. То есть США поверили Кремлю.

Особенно американцы занервничали после того, как в Москве состоялась встреча представителей официальных афганских властей и талибов. Россия там была модератором. И, невзирая на то, что среди участников присутствовали исключительно малозначимые люди – помощники помощников третей руки. Это мероприятие прошло с помпой, что и заставило Вашингтон переживать.

Но в американской администрации, вероятно, далеко не все понимают, что всё это – ловушка. Те, кто это осознавал, уже покинули Белый дом.

Чего требует Талибан? Он готов примириться с афганскими властями и оказать сопротивление ИГИЛ, если иностранные войска покинут территорию Афганистана.

Афганистан

С недавних пор в СМИ начала курсировать информация о готовности США вывести контингент из Афганистана. Учитывая вышесказанное, попробуйте догадаться, кто займёт весь этот вакуум, если подобное произойдёт? Да, Россия. Сначала будет разыграна карта ИГИЛ, а затем туда придут российские войска, но уже для спасения афганцев. Их позовёт или Кабул, или сами талибы. Но выглядеть всё это будет уже как приглашение. Американцы же останутся ни с чем.

Красноречивым было выступление представителя российского МИД – Замира Кабулова. Он выразил удовлетворение в связи с прошедшими переговорами представителей США и Талибана в катарской Дохе. Более того, он же призвал американцев участвовать в диалоге на базе московской площадки.

Всё это указывает на то, что американцы заглотили российскую наживку.

А теперь давайте вернёмся к неделе, что предшествовала событиям в Ханты-Мансийске. Помните взрыв дома в Магнитогорске? Да, то самое повторение событий во время трагедии у Каширского шоссе, с всё теми же замешанными силовиками, гексогеном – "рязанским сахаром". Исполнители, правда, другие; цели практически идентичны.

Многие эксперты уже сейчас сказали, что всё это дело рук ФСБ, добавив: в том, что информация стала достоянием общественности, виноваты российские военные, озлобленные на конкурентов после провала в британском Солсбери.

Но вот что вызывает неподдельный интерес: когда о случае в Магнитогорске узнали, на одном из сайтов, что якобы аффилирован с ИГИЛ, было заявлено: ответственность за это преступление взяли на себя джихадисты. И это при том, что следователи отказываются квалифицировать это событие как теракт.

А далее, практически моментально, мы слышим о крестьянине Павле Шаповале, который "решил направить гражданский самолёт в Афганистан".

Ведь никто не будет спорить, что русских уже не цепляет угроза, исходящая с Ближнего Востока, из Сирии. К этому люди уже привыкли. Теперь надо им объяснить: угроза ныне исходит из Афганистана. И если получится, дополнить: всё недавно произошедшее – дело рук ИГИЛ, что ныне базируется на территории центральноазиатского государства.

К этой линии также можно отнести события, что недавно произошли на границе Чечни и Ингушетии. Кто не знает, после ряда противоправных действий со стороны чеченских сил ингушские власти согласились на обмен спорными территориями. Население края недовольно, оно готово противостоять; тем более что и конституционный суд Ингушетии поддержал местное население.

Всё это говорит о том, что на Кавказе зреет конфликт, основанный на амбициях местных правителей. Уже был расстрелян автомобиль руководителя ингушского центра "Э" - центра по борьбе с экстремизмом. Говорят, пытались наказать за пытки. Но какая причина на самом деле не знает никто. Важно, что этим конфликтом также воспользуются российские силовики.

И давайте не будем забывать, что Ингушетия четыре раза отправляла своих военных в помощь российским войскам в Сирию – якобы для борьбы с ИГИЛ. Что там делали ингуши, с кем они вели бои, неизвестно. Понятно, что некоторых ингушей можно легко отправить и в Афганистан. А потом и наказать за это всю Ингушетию.

Все эти события, Ингушетия – Магнитогорск – Ханты-Мансийск, связаны в одну логическую цепочку. Важно здесь понять одно: кому-то в России очень захотелось новой-старой войны в Афганистане.

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И это неудивительно, так как вскоре по всей Российской Федерации будут отмечать круглую дату – тридцать лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Профильный же комитет Госдумы даже соответствующее постановление подготовил, в котором говорится об исторической справедливости российской агрессии в этой стране. Более того, там запрещается осуждение самого факта ввода советских войск.

И никого не волнуют десятки тысяч убитых, раненых и покалеченных офицеров, сотни тысяч искалеченных жизней по обе стороны границы. Да и в Москве уже все запамятовали о сотнях советских солдат, которых просто забыли, оставили на афганской земле, которые вынуждены были приспосабливаться к здешним условиям, выживать в новых реалиях и даже разучились говорить по-русски.

Всё это не останавливает Кремль от подготовки к новым "маленьким победоносным". А разговоры о том, что российский солдат более не ступит на афганскую землю – ложь. При этом вы же понимаете, когда всё запылает, никто ни о людях, ни о реальных интересах России думать не будет.

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