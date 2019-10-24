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24 октября • обновлено в 10:37
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"Американцы все плохие!" Маленькая россиянка закатила истерику из-за США. Видео

4.2т Читать материал на украинском

Сеть взорвал ролик, на котором маленькая девочка из России обвиняет США во всех грехах – убийствах и провокациях.

Кадры были опубликованы в Twitter. Девочка говорит о том, что США хотят захватить весь мир, а американцы портят всех людей.

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"Американцы все плохие! Всех провоцируют, успевают всем помешать. К тем заехали, к этим заехали, да что ж такое! Постоянно всем мешают, постоянно всем войны делают. И хотят напасть на Россию. Они провоцируют израильтян, чтобы те убивали детей бедных. В Россию тоже эти американцы налезли, что им неймется", – голосит ребенок.

"Когда родители все время смотрят "Россия-24" с ребенком происходит вот это. Думайте, что смотрите дома по ТВ, ибо дети всю инфу воспринимают за "чистую монету", – прокомментировали видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне взорвались возмущениями в сети из-за высокомерных шуток президента России Владимира Путина на форуме "Россия – страна возможностей".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы канешна же не такие, они другие https://youtu.be/tZ3qphDvW6s
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Теперь надо снять украинскую девочку, которая расскажет, какие американцы молодцы, помогают всему миру совершенно безвозмездно, даже Украинушке помогли, целых 5 миллиардов выделили на майдан и джавелинов прислали для убийства других, неправильных украинцев.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
вот так вот мokшaм с малых лет и прививается обыкновенный фашизм, ребенка учат кого-то ненавидеть...
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