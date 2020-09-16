– Надо с ними жестче, надо жестче! – лютует студия передачи "60 минут" на предмет подлого и лживого Запада, который обвиняет РФ в отравлении Навального, а сам никаких доказательств в Россию не шлет.

– Что значит жестче? А что мы можем?! – не выдерживает ведущий Попов. – Нас Америка забрасывает санкциями, а мы в ответ (делает щеками пшик) простите, не очень-то можем им отвечать! А здесь что мы можем?

Его крикливые гости в растерянности затыкаются, но депутат-коммунист Калашников пытается дать ответ:

– Я тебе объясню, что значит жестче! Мы обвиним Германию, что она не хочет с нами сотрудничать!

– Ну обвинили, дальше то что?! И все! Проблема-то в этом! – дожимает их как с цепи сорвавшись ведущий.

– Вы когда ставите так вопрос, вы что хотите от нас услышать?! – взрывается один из бессильных гостей студии П.Толстой.

– Я хочу услышать, как урегулировать дипломатический кризис, – отходит Попов на чуть менее унизительную постановку вопроса.

– Никак, – обреченно отвечает очередной гость.

– Никак! – победно ставит точку ведущий и передает эфир программе "Вести".

Я вам вот что скажу. Муж и жена не всякий раз одна сатана. Отпускница Скабеева никогда не допустила бы в своем эфире таких упаднических настроений. Она бы орала: мы всё можем! Мы их раздавим! И вообще нам плевать! Наплюем, раздавим и еще раз наплюем! Она всеми своими каблуками затоптала бы и заколола такого гостя, который бы ныл: "А что мы можем". Мужа тоже бы заколола. Но он при ней такого бы не рискнул.