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Альпинист назвал самую вероятную версию таинственной гибели группы Дятлова

Глеб Иванов
Новости России
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Альпинист назвал самую вероятную версию таинственной гибели группы Дятлова

Альпинист назвал самую вероятную версию таинственной гибели группы Дятлова.

Вывод Генпрокуратуры России о том, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку, кажется правдоподобной.

Об этом рассказал тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, передает "РБК". По его словам, это наиболее вероятная причина того, что произошло.

"Лавина – это наиболее вероятный расклад того, что случилось", – сказал Киселев.

Он отметил, что то, что группа не смогла найти свою палатку после схода лавины, тоже может быть правдой, потому что в условиях плохой видимости ночью без GPS-приборов найти ее действительно сложно.

"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние, и они без [специальной] одежды", – пояснил тренер и добавил, что группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне.

"Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться", – указал он.

Кроме того заслуженный спасатель России Александр Гофштейн согласился, что изначальной причиной гибели, скорее всего, стала лавина, однако указал, что версия Генпрокуратуры не кажется ему окончательной и достоверной.

"Это дело произошло в далеком 1959 году, когда собственно и статистики такой достоверной не было относительно мороза, ветра и видимости. Свидетелей же не сохранилось, все погибли", – отметил он.

Отметим, на пресс-конференции 11 июля замначальника управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году.

Генпрокуратура РФ занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.

Россияперевал Дятлова
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