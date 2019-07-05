Я не знаю как вам, но мне, например, очевидно, что в 2024 году Владимир Путин никуда не уйдет. В лучшем случае будет опять рокировочка. А в худшем – поменяет конституцию и тупо останется и фсе... Навечно. До самой смерти.
Напомню, что его родители прожили до 90 лет. Это с учетом того, что у них была жизнь несравнимо более тяжелая, чем у их сыночка. А наш джигит не пьет, не курит, спортом занимается, правильно питается, молодыми девушками себя окружает и дышит свежим воздухом...
Поэтому я предлагаю исходить из того, что он будет править вечно. Вот поэтому я предлагаю провести мысленный эксперимент под названием: "Что будет с Россией, если Путин будет править вечно".
Владимир Путин
На мой взгляд, это, прежде всего приведет к тому, что Россия пропустит (скорее всего она его уже пропустила) момент, когда можно будет провести структурный и инвестиционный маневр и подготовится к отказу человечества от использования углеводородов как источника энергии.
Спрос на нефть и газ резко упадёт в течении ближайших 10-15 лет. Они будут востребованы только в химической промышленности (удобрения, пластмассы, полимеры). Россия лишится примерно трети своего ВВП и половины доходов бюджета.
С учетом необходимости поддерживать на прежнем уровне финансирование силового блока и покупать лояльность региональных элит в таких, например, регионах как Чечня, на все остальное денег просто не останется.
В стране произойдет коллосальный демографический сдвиг: население в течении следующего десятилетия резко сократится и состарится. Для компенсации уменьшающегося количества работоспособного населения будут ввезены десятки миллионов мигрантов.
С учетом того, что Европа, находящаяся в аналогичной демографической ситуации, тоже будет конкурировать за миграционные потоки, можно смело утверждать, что России достанутся человеческие ресурсы самого низкого качества и с точки зрения профессиональных навыков и с точки зрения адаптации и социализации на приемлемом для коренного населения уровне.
Ситуация, в которой практически всю работу выполняют бесправные, плохо образованные и плохо адаптированные мигранты, а коренные россияне уже достигли пенсионного возраста, чревата разрушением пенсионной системы, основанной на "солидарности поколений". А никакой другой при Путине выстроено так и не будет. Это теперь уже совершенно очевидно.
Короче. Можно еще и дальше рисовать мрачные футуристические картины, но главная суть вот в чем:
Мы все время говорим, что у Путина, при всей его чрезвычайной устойчивости и пресловутой "адекватности народу", есть главный недостаток: у него нет стратегии. Он тактик и решает проблемы по мере их возникновения.
Часто становится совершенно очевидно, что на многие вызовы он смотрит как на проблемы, которые встанут перед страной за пределами его жизни. И поэтому никак не готовится к их решению. Его тезис "после меня – хоть потоп" виден невооруженным глазом.
Однако существует целый класс проблем, которые встанут через 10 - 15 лет и к решению которых нужно начинать готовится уже сейчас. Это, как я уже указал выше, прежде всего вызовы, связанные с научно-техническим прогрессом и демографическими трендами.
Таким образом налицо противоречие: с одной стороны он демонстрирует очевидное стремление править вечно. А с другой – совершенно не готовится к столкновению с проблемами, которые встанут перед ним через 10 лет.
А когда они встанут – уже будет поздно их решать. Они фактически будут неразрешимыми в приемлемые сроки и с приемлемым качеством. Более того: они просто дезинтегрируют само государство как таковое: силовики не только потеряют функционал, но будет в значительно степени утрачена их "кормовая база" - черный люд, податное население.
Таким образом вывод довольно странный: возможно Путин-то никуда и не денется. Но попросту исчезнет объект управления. Во всяком случае в том виде, к которому мы привыкли за последние пару сотен лет...
Он будет как Горбачев осенью 1991 года: президент пространства...
Вот уж и не знаю: порадовал я вас или огорчил...
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