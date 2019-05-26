Со стороны иногда кажется, что любовь Трампа к Путину иррациональна и заставляет подозревать нехорошее ("Трам - русский шпион" и т.д.). Но есть много всяких обьяснений этой неразделенной любви без шпиономании. Вот вам еще одно.

За период после Второй Мировой Войны США потерпели ряд крупных неудач. Среди них можно выделить две главных: поражение во Вьетнамской войне и фактически уже случившееся поражение в экономическом соревновании с Китаем.

США стремительно теряют экономическое лидерство и, следовательно, привлекательность их экономической и политической модели постепенно снижается.

Какие выводы сделали США после поражения во Вьетнаме? Совершенно очевидные: из трех игроков, участвовавших в этой войне, двое (СССР и Китай) были на стороне победителя - Северного Вьетнама.

Соответственно доктрина Киссенджера состояла в том, что необходимо перетянуть Китай на свою сторону и заручиться как минимум его нейтрилитетом в противостоянии США - СССР.

Благо к тому времени (начало 70-х) отношения между Китаем и СССР были уже достаточно испорчены и "ревизионизмом" Хрущева и территориальными претензиями Китая на о. Даманский.

Однако недовольство друг другом не помешало СССР и Китаю объединиться против США во вьетнамской войне, что и привело Вьетнам к победе над заведомо более сильным противником.

Никсон и Киссенджер стремительно развернулись в сторону Китая, нанесли серию визитов и добились своего. Для этого они совершили, казалось бы - невозможное: отказались от дипломатического признания Тайваня и признали законным коммунистическое правительство председателя Мао.

Свидетельством того, что США в тот момент уделяли решающее внимание отношениям с Китаем является отправка туда для налаживания полноценных дипломатических отношений Джорджа Буша-старшего, который после этого стал директором ЦРУ. Дальнейшая его карьера всем известна. Замечу, что ни один из американских послов в Москве таких успехов не добился.

Уже при Мао были открыты американские университеты для студентов из Китая, а после его смерти и с началом модернизации - для Китая был полностью открыт американский рынок, а в Китай потекли американские инвестиции.

На сегодняшний день 40% китайского экспорта идет в США, а количество китайских специалистов, получивших образование в США перевалило уже на несколько миллионов. Можно смело утверждать, что китайское экономическое чудо - это (в том числе) и дело рук американцев. Без их помощи его бы не произошло никогда.

Таким образом, США сами себе вырастили грозного соперника, оспаривающего их мировое лидерство. Чем это чревато для всего свободного мира (а не только для США) - остается только догадываться.

Справедливости ради, нужно сказать, что Америка не впервые выращивает себе противника. Так в начале 20-х годов именно США спасли Советскую Россию от катастрофического голода, который без их помощи похоронил бы правительство Ленина.

И в проведении в СССР индустриализации 30-х годов США тоже поучаствовали. Я уж не говорю о беспрецедентной помощи по ленд-лизу во время Второй Мировой Войны.

Поэтому обнаружив теперь пресловутую "китайскую угрозу" Трамп ищет себе союзника для борьбы с ней. В силу разнообразных причин Европа в этом противостоянии вряд ли может оказаться серьезным помощником Америке. Анализ этих причин очень важен, но выходит далеко за рамки данного поста. Поэтому здесь я лишь констатирую их наличие.

Таким образом, у Трампа выбор невелик: либо Россия, либо Индия. Вот две страны, в альянсе с которыми можно выиграть любое (хоть горячее, хоть холодное) противостояние с Китаем.

Поэтому Трамп так стремится наладить нормальный диалог с Путиным. Поэтому вопрос Украины, Сирии, Ирана, Венесуэлы и прав человека для него в такой постановке - двадцать пятый.

И Путин это понимает. Путин понимает, что его сватают. Поэтому и ломается, как красная девица. Поэтому так измывается над женихом. Все просто: Путин хочет получить хорошую цену за вступление в этот альянс. И обе стороны это понимают. Поэтому Трамп так терпелив и сдержан в вопросе о санкциях против России.

Я не исключаю, что платой за альянс с Россией будет и признание Крыма российским и многое чего еще: Запад любит платить чужим добром за сотрудничество с ним.

Но так же я понимаю, что путинская игра может и обломаться, если у Трампа хорошо продвинется процесс сватовства Индии. Есть масса признаков, что он идет. И идет достаточно успешно. Особенно в сфере военно-технического сотрудничества.

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