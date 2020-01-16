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17 января • обновлено в 01:16
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Истощена и без сознания: в России пропавшую 10-летнюю девочку нашли запертой в клетке

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В Новосибирской области России в городе Карасук после суток поисков нашли пропавшую 10-летнюю Алену Касталанову. Девочка была заперта в подвале местного общежития и находилась без сознания.

Как передает КП, Касталанова ушла из музыкальной школы еще днем 15 января, но домой так и не вернулась. Ребенка по всему городу искали сотни добровольцев.

Ближе к вечеру четверга появилась информация, что ребенка видели в общежитии по улице Тургенева. Волонтеры обошли все здания общежития №5, однако тогда пропавшую не обнаружили. На след девочки удалось выйти лишь при помощи охотника со специально обученной собакой, которая нашла ребенка по запаху.

Алена Касталанова

Алена Касталанова

КП

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Охотник Алексей с собакой

Охотник Алексей с собакой

КП

Алексей рассказал, что смог заметить клетку в подвале под деревянным настилом, что и спасло жизнь ребенка.

Жизни девочки ничего не угрожает, однако она сильно истощена. Ее забрала бригада скорой помощи.

"Девочка была без сознания, чуть глаза приоткрыла. Ребенок больше полутора суток провел практически без сознания, вряд ли она оказалась без сознания сама – тут что-то нечисто", – считает волонтер Никита Смирнов.

Девочку нашли без сознания

Девочку нашли без сознания

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Новосибирск
Теги
Новости России фотографии ребенок пропал человек
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