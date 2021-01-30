Внучка Хрущева назвала главную проблему Путина: страшнее, чем коронавирус

На рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан сейчас главным образом влияет не пандемия COVID-19, а ситуация вокруг отравления и задержания оппозиционера Алексея Навального.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказала политолог из США Нина Хрущева, внучка Никиты Хрущева. По ее словам, российские власти понимают эту проблему и бросили на нее все силы.

Политолог указала, что коронавирус не играет на стороне Путина, но он сбросил большую часть ответственности за ситуацию на местные власти.

"Все отдал на откуп губернаторам, мэрам или Минздраву. То есть он возвышается над всем и дает задания. А дальше уже решают – кто лучше, а кто хуже. Например, Москва, несмотря на количество заболеваний, не так уж плохо справляется.

И поэтому Путин, что называется, в нулях. То есть это не поддерживает его популярность, но и не убирает тоже", – сказала Хрущева.

"У него [Путина] сейчас проблемы страшнее, чем коронавирус – эта проблема Алексей Навальный, глобальный Навальный. И, как мы видим даже по реакции Кремля, на него брошено больше сил, чем даже на коронавирус", – считает она.

Нина Хрущева на украинском телеканале Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алексея Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.