Навального, возвращающегося в Россию, объявили в федеральный розыск. Документ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который объявил о возвращении в РФ 17 января, числится в федеральном розыске.

В сети всплыло соответствующее постановление, подписанное 29 декабря 2020 года. Фото документа опубликовал Telegram-канал Mash. Официального подтверждения пока не поступало.

В тексте постановления сказано, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осужденный, то есть перестал отмечаться в инспекции.

Постановление о розыске Навального Telegram / Mash

Фотокопия документа Telegram / Mash

Оказалось, что розыскные мероприятия в отношении Навального были начаты еще 27 ноября прошлого года.

Навальный отметился у инспекторов только один раз – 23 ноября 2019-го, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии. Тогда дату возвращения в Россию он не назвал.

Федеральный розыск подразумевает, что человек должен быть задержан сразу, как будет установлено его местонахождение.

Напомним:

Навальный был приговорен российским судом в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье "Мошенничестве в особо крупном размере".

Он якобы присвоил деньги, которые его фонд собирал на благотворительность.

Сам он не признал себя виновным, назвав преследование политическим.

Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право россиянина на справедливое судебное разбирательство.

Сообщение Telegram-канала Mash Скриншот

Как писал OBOZREVATEL: