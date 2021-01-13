Навального, возвращающегося в Россию, объявили в федеральный розыск. Документ
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который объявил о возвращении в РФ 17 января, числится в федеральном розыске.
В сети всплыло соответствующее постановление, подписанное 29 декабря 2020 года. Фото документа опубликовал Telegram-канал Mash. Официального подтверждения пока не поступало.
В тексте постановления сказано, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осужденный, то есть перестал отмечаться в инспекции.
Оказалось, что розыскные мероприятия в отношении Навального были начаты еще 27 ноября прошлого года.
Навальный отметился у инспекторов только один раз – 23 ноября 2019-го, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии. Тогда дату возвращения в Россию он не назвал.
Федеральный розыск подразумевает, что человек должен быть задержан сразу, как будет установлено его местонахождение.
Напомним:
Навальный был приговорен российским судом в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье "Мошенничестве в особо крупном размере".
Он якобы присвоил деньги, которые его фонд собирал на благотворительность.
Сам он не признал себя виновным, назвав преследование политическим.
Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право россиянина на справедливое судебное разбирательство.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате политик впал в кому.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN установили вероятных отравителей политика и обнародовали их имена и фото. Заявляется, что за Навальным три года следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ.
Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Так, собеседник политика рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".
ФСБ утверждает, что разговор Навального с его вероятным отравителем якобы является подделкой и провокацией.