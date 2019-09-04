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4 сентября • обновлено в 04:53
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Алексей Лебединский
Алексей Лебединский
Профессор Лебединский, музыкант Все статьи автора

Украинцы научились восставать против г*вна, а россияне терпят

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Опять наткнулся на пост одного российского творческого человека с обвинением кого-то в русофобии, как в ненависти ко всему русскому. Эххх... Ну, что ж, попробую объяснить опять. На сей раз позволю себе яростный капслок, да простят меня приличные люди.

ФОБИЯ - ЭТО БОЯЗНЬ, А НЕ НЕНАВИСТЬ!

Русофобия - это боязнь русского сознания и подсознания, а не ненависть или какое другое чувство. Русофобия - это когда страшишься еб*нут*х античеловечных решений российских депутатов и правительства, когда боишься *бан*тых масс, которые целуют ноги бандюгам-ворам и голосуют за то, чтоб и дальше быть рабами, которые ненавидят тех, кто просто фактами в лицо объясняет им из добрых чувств, что пора бы перестать быть рабами и пробудить чувство собственного достоинства.

Можно ли представить себе Лондон, в котором полицейские безнаказанно бьют в живот женщин на мирной демонстрации, крутят руки безоружным студентам и пожилым людям, и при этом народ безмолвствует, жуя все это? Хрен там, потому что люди не позволят над собой издеваться. Русофобия - это страх перед еб*нут*ми, готовыми растерзать любого доброго "чужака" лишь за то, что он скажет им правду, которую видит - как вас еб*т в голову свои же "начальники", но при этом вы молчите покорно, когда детей бьют на улицах здоровенные прикормленные властью недоумки-жлобы, когда людей арестовывают за чтение Конституции!!! За чтение основного закона - Конституции Российской федерации, Карл!

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Русофобия у всего мира, мир боится идиотов, и это нормально. Этот глобальный маразм, происходящий в огромной ядерной стране, эти злоба и трусость в народе, не отягощенные ни логикой, ни уважением к законам, ни чувством собственного достоинства, и вызывают такое мощное эмоциональное восприятие всего "русского" - страх перед опасностью со стороны обезьяны с гранатой. Это и есть русофобия - страх и опасение, а совсем не ненависть ко всему русскому. Весь мир любит русскую литературу, балет, живопись, музыку. Абсолютно заслуженно. И боится чудища фактора "русского еб*нько-жлоба". Абсолютно резонно и заслуженно.

Росисйские "творческие личности"... Хочу отметить, что даже то, как некоторые рассуждают на тему "мы же люди музыки, наша хата с краю" - это тоже вызывает страх перед инфантильными "отмороженными" и асоциальными слоями людей, неспособными защитить свою честь, здоровье и свои права, честь своих детей, родителей и остальных сограждан, да и не готовых защитить свои деньги тоже, но почему-то готовых "дать п*зд*лей" своим и чужим за инакомыслие или озвученную фактическую правду... А что вы скажете, творческие мои, когда начнут сажать и бить ваших детей, которые всего лишь захотят выразить свое мнение? Когда в очередной раз вас опрокинут на деньги, придумав дефолт или просто закрыв банки и счета?

Музыку писать дальше, засунув хобот в жопу? Но при этом убожестве вашей сути, если какой-то человек "не из нашего двора" скажет вам, что вы - самые настоящие рабы и плебеи по факту, то выйдете из студии его отпиздить "во имя великой России" и во славу всех ваших грабителей и душителей от кремля и до местной прокуратуры и ментовки, которые творят с вами, что вздумают? Эх, ребята, это ж просто идиотический паноптикум без видимого конца...

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Попробуйте просто поговорить сами с собой на эту тему, честно, а не ссыкливо откладывая и убегая от вопроса к самому себе! Я уехал от всего этого. От жлобства и беззакония, от того, что не с кем идти против этого жлобства и беззакония. Я - трус, да, я боюсь скученных и сс*ченных еб*н*тых рабов под предводительством сволочей. Но лучше признать свой страх, чем петушиться и обманывать самого себя, будучи самым настоящим рабом, неспособным даже громко сказать "нет" беспределу в его стране, как это делаете вы. Ведь они там, сверху, ваши "начальники", "командиры" и "хозяева", победно ржут в голос над нами, бессильными перед их безнаказанной наглостью, они ржут над тем, как мы, убогие, "не касаемся политики" и идем по студиям писать свою сраную музычку, заглотив их член по самые гланды и подставив жопу.

Я сам это видел сотни раз своими глазами, я слышал этот победный жлобский смех в адрес всех их рабов, в том числе в адрес "клоунов" и "гнилой интеллигенции". Я поздравляювас всех, страусиных засовывателей башки в песок, всех отмазывающих себя якобы высшим предназначением творческой деятельности, отвязанной от политики. Вы - не высшее, нет, вы - чистое г*вно, по которому дальше идут оборзевшие хозяева ваших жизней, среди которых практически нет даже мало-мальски одаренных интеллектом. Они - просто борзые воры, мошенники и убийцы с минимумом знаний и способностей, достаточных для того, чтобы сгребать и пилить бабло, обманывать еще более тупых и держать всех в страхе и покорности, включая всех "умных и талантливых".

Так что вы - вялое постыдное г*вно, и пора бы это осознать. "Клоуны у п*дар*сов", ничто, беззубое ничтожество, которое своим малодушием, трусостью, бездействием и несопротивлением продолжает наполнять карманы сволочей и губить будущее собственным детей, послушно угнетая и дальше и так почти насмерть забитое чувство собственного достоинства. Десятки лет дикой лжи коммунизма и путинизма делают свое страшное дело даже на подсознательном уровне.

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И, пока вы не станете людьми и не подниметесь с колен, на которых стоите перед своими же ублюдками, не смейте даже рот раскрывать на тех разумных, у кого есть "русофобия" - осознанный страх перед народом с глубинно искалеченной психикой, который в агрессивной бараньей массе своей способен кинуть гранату в любую сторону, даже не разобравшись, кто прав, а кто виноват. Русофобия - это страх перед еб*нут*м народом, способным не думать о собственных детях, но защищать тех "своих" и "избранных" хозяев, которые стоят у них за спиной и откровенно жестко еб*т их - в жопу материально, в голову идеологически, рассказывая очередные сказки про внешнего врага или "что там в Украине", чтоб вы никак не могли заметить, что у вас самих сзади творится.

Вот украинцы, например, тоже долго терпят всякое угнетение и несправедливость по старой советской привычке, но они уже научились восставать против г*вна, они хотят честно выбирать правителей, и им сейчас виден свет в конце тоннеля - это реальная возможность пойти к этому свету, как благодарность за их проснувшееся чувство свободы и независимости, за их смелость идти под пули ради свободы и добиваться своего, даже через ошибки своего выбора, через трудности, через постепенное прозрение и освобождение от оков советского утопического плебейского мышления.

Я знаю, что русские тоже могут прозреть. Теоретически.

Но пока маловероятно. Слишком мало осталось людей с трезвой, незатронутой плебейством и пропагандой, разумной головой и истинной потребностью в справедливости и свободе.

Конец света наступит скорее, чем русские начнут защищать себя, собственных детей и стариков от своих же мерзавцев во власти.

Это не мешает писать музыку, нет. Может, наоборот? Веселушка-танцевалка - это страусиная музычка от спрятавших голову в песок тупорадужных бухариков и беспечной молодежи. А рвущий искренностью и воплем нарко-сивушный рэп, подвинная попс-лирика и подводочно-селедочный шансон - это именно боль угнетенного раба, боль в жопе и в сердце, именно она заставляет писать душераздирающие песни безысходной тоски, да? И потом получать за них грязный черный нал из рук тех, кто эту боль причиняет... Круговорот маразматического п*зд*ца в российском государстве...

Что-то много слов на сегодня. Извините.

В холодильнике есть домашние котлеты. И огурцы-помидоры, обязательно со сметаной или нерафинированным подсолнечным маслом. Пюре хочу, но лень делать.

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Я - настоящий русский, даже правильнее сказать, советский продукт. Люблю нашу еду, люблю Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Высоцкого, Окуджаву, Шостаковича и Прокофьева, люблю Машину Времени, Майка, Цоя и Борю Гребенщикова, не представляю жизни без фильмов Рязанова, без десятков гениев русской литературы, но... я сбежал. Несмотря на то, что жил в своей России, как сыр в масле.

Я вырвался на свободу и назад не хочу от слова "совсем".

Почему? Да потому что трус, настоящий русофоб. Боюсь "русского" пьяного жлобства и не могу больше терпеть еб*ное жулье, ворье и сволоту, которая на каждом шагу правит современной Россией. И да, мне противны "творческие" инфузории без головы, которые не могут ответить на простой вопрос "чей Крым", которые не имеют даже толики самосознания, чтобы признаться себе в своих слабостях и недостатках, включая рабскую покорность всякому мудачью.

А еще у меня, окромя клаустрофобии и русофобии, очевидная мудакофобия - опасаюсь мудаков, боюсь их покалечить непонятым словом или прочесть тупость. Поэтому баню нещадно.

Пойду салат делать и котлетки есть, по-нашему, по-русски.

И да, лишь истинно смелый человек способен признать свои страхи, ошибки и недостатки. С этого начинается путь к свободе. Но об этом позже.

Добра всем, русофобы)

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Автор
Алексей Лебединский Алексей Лебединский
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
Источник
Источник: Facebook Алексея Лебединского
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