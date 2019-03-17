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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Все может закончиться глобальной войной

3.2т

По-моему, самое точное определение России - "зона проживания". Там нет граждан, но есть "временно проживающие", как квартиранты. Родился - временно попроживал - убыл на кладбище.

Режим играет роль арендодателя: позволяет проживать, за что взимает плату. Никто не против. Все, кого не устраивают "условия временного проживания", покидают зону.

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Путинизм - предсмертная стадия большевизма. Другое дело, что продлиться она может до 10-15 лет: пока вождь не убудет на лафете в сторону погоста. И потом, по инерции, еще лет 5. А может закончиться глобальной войной, если у "вождя" перемкнет полушария, и он решит, что не представляет себе планету без Путина, как карту мира - без России...

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Темы
Социально-экономическая ситуация в РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Александра Сотника
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
а между тем очередные ихтамнеты задвухсотились в Сирии Российские майор и два подполковника убиты в Сирии - Кремль молчит сокрытие реальных потерь в сирийской компании стали "доброй традицией" Кремля. Недавно стало известно о гибели наемника ЧВК "Вагнер" с позывным "Ермак". читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/173963_1552680595?fbclid=IwAR2pDGyFfJSLKQFr5uS58sq0M57RZVWRNLl3N2kjqXAqtk4Dh5Cr259dDT0
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сотнику до сих пор звонят какие то голоса и молчат в трубку))) У бандер сочувствующие только дебилы, из ума выжившие)))
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