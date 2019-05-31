В России сформировалась партия, которую я называю "партия выживальщиков". Среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь". Это означает, где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Это характеризует "партию выживальщиков". Такие люди никогда не пойдут атаковать власть, не построят баррикад и не пойдут в партизанские отряды. Они не будут идейно биться с оккупационным режимом, они будут выживать. К большому сожалению, таких людей 86%.

Два года тому назад академик Юрий Рыжов сказал мне: "Дело в том, что в России никогда хорошо не жили. Россияне выживали". Помните, у Высоцкого: "Мы всегда так живем. Скисли душами, опрыщавели..." Вот, "мы всегда так живем". Это для них привычно. А что делать? Неужели можно жить иначе? — спросят люди. Рассказываю: вот в Европе так и так, люди 5 языков знают — это нормально. Получают бесплатно высшее образование, в Венский университет поступить можно. Ну да, немецкий язык нужно знать".

"А, так немецкий язык нужно знать!" - переспрашивают. Говорю: "Да, конечно. В Московском университете какой язык нужно? Русский. А в Вене говорят на немецком языке, но зато образование можно получить бесплатно". Не верят.

Россияне даже представить не могут, что есть другая жизнь и другой стиль жизни. Они не думают о том, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить честно, достойно, не мешая другим.

Это партия выживальщиков, они выживают, как умеют, веками учились. А жить… Они не знают, что это такое свободная жизнь.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот тренд переломился. В любом случае это же процесс исторический, ментальный. Изменить себя ментально не так просто. Должно пройти достаточно продолжительное время и люди должны увидеть, что в другой стране люди живут иначе. Они должны увидеть, что вокруг них люди стали думать и жить иначе, и таких все больше и больше. Тогда такой человек начнет менять и себя. До тех пор, пока человек окружен выживальщиками - ничто не изменится.

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Но процесс перерождения — очень долгий процесс. Тем более, что режим меняет мозги россиян в сторону чего-то доисторического, тащит их куда-то даже не в средневековье, а в пещерный век. Какие могут быть позитивные изменения?

Так, как украинцы, россияне не изменятся по нескольким причинам. Все последние годы Украина двигалась к открытости, это и безвиз, и само желание быть открытыми. В России все наоборот, там все движется в сторону закрытости - путь в пещеру.

Чекисты идут против любой природы: экономической, технической, человеческой и ничего хорошего россиянам не светит. Пока этот реваншистский режим будет процветать - мы будем наблюдать только стагнацию, деградацию и повышение уровня обреченности.

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