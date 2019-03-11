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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Смерть Путина: россияне в ожидании

19.1т

В Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией

Многие оппозиционно настроенные люди ждут кончины Путина. И это, скорее, плохая новость, нежели – хорошая, ибо говорит о "синдроме Ждуна". Мне сложно их обвинять в этом, потому что они выходят на митинги и на пикеты в России, пытаются сопротивляться, но не находят массовой поддержки у населения. Ведь выйди завтра к стенам Кремля хотя бы миллион человек – и ситуация изменится. Но массы молчат. Они либо зомбированы, либо пребывают в глубокой апатии, которая также является продуктом, спущенным "сверху": "Это бесполезно, мы всех раздавим, у нас все под контролем, вы даже пикнуть не успеете…"

С другой стороны, объективность такова, что режим пребывает в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Путин требует "чистки чиновничества среднего звена", и такая "чистка", скорее всего, приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне. То есть, Путин рискует оставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами", которые уже ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и её прикормленный олигархат.

Владимир Путин

Владимир Путин

И тут уже одно из двух: либо "снизу" постучатся в Кремль с вопросом "А что это вы тут делаете? – милости просим на виселицу!", либо прокремлевское силовичьё постучится к каждому россиянину со словами "А что это тебе так зашибись?.. Не пора ли тебя распотрошить?" И, похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов.

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Ну, а конкретный случай "захоронения Путина" - это, конечно, шутка, в которой присутствует лишь "доля шутки". Обстановка накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть бескровно становится для Путина все сложнее. Система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами.

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Понятно, что однажды Путин умрет. Также ясно, что его имя будет предано проклятию. Но этот "чекистский Ромео", безгранично влюбленный во власть, совсем не похож на самоубийцу. Скорее, он – маньяк, растлившийся полностью и приведший страну на грань реальной геополитической катастрофы – и отнюдь не той, советской, о которой с экстатическим постаныванием любят сожалеть пропагандисты режима. Лубянский рейх будет рушиться жестко, и потрясения эти окажут влияние не только на постсоветское пространство, в этом даже не сомневайтесь.

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Саша СотникСаша Сотник
Темы
Российская военная угрозароссийская пропагандаКризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости Россиипротест
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Куреза Александр
Куреза Александр
НА МАЦКАВСКАМ УЛУСЕ ЗЕМЛИ МОКСЕЛЬ (как Питер 1 обозвал словом Рузьцькэ) плешивый карлик(149см) путлер устроил своим крепостным рабам лишнехромосомии "очередной двухтысячный ПРОРЫВ" и слопатыуженежрущие только за два месяца 2019 "улетели в долги" ЗА КОМУНАЛКУ НА 1 трон. Ржублей.... кушайте крепостные - НЕ ОБМОЧИТЕСЬ!!!
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Госдуме надо срочно принять закон о запрете похорон Путина . Кто нарушит его , того надо высечь розгами , вожжами или плетями . Всё зависимости от тяжести преступления . Путина надобно только любить . Правда некоторые из представителей народов Кавказа могут залюбить до смерти . Но это уже детали .
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
тишина...тролли ждут методички? я в фейсбуке прочёл пост моего друга-москвича, был год назад у меня дома в Киеве, сейчас путешествует по раисии, сегодня на Байкале, Ангара у Иркутска. Интересны его наблюдения-цитирую Сергей Логинов с Андреем Калиниченко. 6 ч. · Путешествуя сквозь Россию изволю также вознаблюдать некий дух, удерживающий её части вместе. И любопытное нахожу. Предпосылок для распада нет - от слова совсем. Страну скрепляет самоидентификация. Скорее напротив, Москва может бесконечно и жестоко насиловать регионы и им нечего будет противопоставить. Т.к. на лбу у каждого значится "Москва", а как можно бунтовать против себя самого. Поддержка главстерха действительно весьма низка, во всех городах таксомоторные тесты показывают нелюбовь к Путину и его банде казнокрадов. Но и бунтарский дух на сегодня отсутствует, люди сонны, аморфны и ковыляют по жизни вразвалочку, чаще ползут на животе. Причём я разделяю 2 момента: поддержку Путина&Ко и поддержку режима, и вот уголовно-концлагерный режим людей как раз скорее устраивает, недовольны скорее его жёсткостью, чем его сутью. Я вообще не понимаю, чего там в Москве Кремль переживает, борется с воздушными шариками. Страна полностью под контролем, покорна и бездушна, отчасти полупридушена. Оснований переживать не имеется, но если Кремль мандражирует, значит ему видней. Значит есть что-то, чего мы не видим и чего не знают в России, но знают в Кремле.
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