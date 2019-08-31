Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей. Об этом на городском педагогическом совете сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей", - сказал мэр, едва не блеснув золотым нимбом, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - А население России по состоянию на 1 января 2019 года составило 146 780 720 человек. Такие данные 29 августа опубликовал Росстат. А теперь давайте проведем прямую по двум цифровым точкам и попробуем вычислить коэффициент вранья. Официальный чиновник Вячеслав Никонов, которого не заподозришь в работе на вражий Госдеп и прочие темные силы, утверждает, что по доле расходов на образование в валовом внутреннем продукте страны Россия занимает 98-е место в мире.

А по официальным данным на март 2019-го средняя зарплата учителя в Москве составляла 55 тыс. рублей. То есть, коэффициент собянинского вранья составляет более 100% от правдивой цифры. Если тот же коэффициент применить к цифре Росстата, получится, что в России сейчас проживает не 146 миллионов, как декларирует одиозно-официозная контора, а около 80 млн. человек – что, безусловно, больше похоже на правду.

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Коэффициент вранья давно пора применять в виде поправки к любой информации, исходящей от официальных источников и средств массовой пропаганды. Путин, например, выразил недовольство замедлением темпов роста доходов населения – в то время, как доходы уверенно падают в преисподнюю с 2014 года – с того самого момента, как победный огонь Сочи перекинулся на Украину в виде аннексии Крыма и бурятского ополчения Донбасса. Эти имперские завоевания галлюцинирующего вождя обрушили рубль и вонзили нож в сердце полудохлой экономики, но по законам гибридного жанра, чтобы "Лох цепенел, но не догадывался" - системой были приняты новые методики подсчетов результатов тотальных провалов, ныне именуемых столь витиевато, что смысл теряется в чертополохе определений. Откровенное падение доходов – это "отрицательный рост", вымирание населения – "превышение доли смертности над рождаемостью", и вообще: черное – это белое, мир – это война. Классика, но с гибридным душком Лубянки.

Для тех, кого уже тянет на свежий протестный воздух – существует целая Госкорпорация ОМОН, разместившая вакансию о поиске сотрудников "для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Москве". Чувствуете, как о вас заботятся дяди в силовых кабинетах? Как затачивают штыки, заряжают электрошокеры и отрабатывают удары резиновой дубинкой – так, чтобы печень сама выскакивала и размазывалась по асфальту. Как указано в объявлении, бойцам обещано ежемесячное жалование до 65 000 рублей. Опыта работы от кандидатов на требуется, для них достаточно среднего школьного образования. Отслужи в армии, отморозь голову и вперед, в Строгино, на улицу Твардовского, 2 корпус 2. Там расквартируйся и жди, когда позовут бить зажравшихся москвичей.

Так выглядит приглашение к гражданской войне. Они станут стрелять обязательно. Это вам не сопливые ГКЧПисты с трясущимися от страха ручками. У Янаева и Крючкова не было вилл, как у Сечина с Миллером. Они за страну болели. По-своему, конечно. Им просто хотелось остаться в привычной советской системе координат, которая уже сдохла. Чтобы как при Брежневе или Андропове. А эти хотят, чтобы андроповщина была для быдло-населения, а для них – цветущий западный рай с элементами национального крепостничества в виде дворовых девок с кокошниками. Дети Чайки – чем не новые дворяне? А сын Вальки Шепетовской – чем не князь? Али не люб вам оленевод Собянин? Смотрите, аж 114 тыщ целковых учителям пожаловал! Врет, собяка, зато как забористо!

Элементы будущей гражданской бойни просматриваются даже в мистическом анекдоте про шамана Габышева, что упорно движется на Москву с бубном наперевес. Уже злобных менто-шайтанов на него наслали, дабы те похитили его скромную авто-колымагу. Теперь, на подступах к Улан-Удэ, путь преградили пропутинские поджигатели жертвенных бурятских верблюдов. Распиаренное поле "Битвы экстрасенсов" рискует перейти под контроль несистемного воина из Якутии, который продолжает шагать по стране, как Штирлиц по коридорам гестапо.

А в это время несчастную Любовь Соболь обливают пахучими жидкостями в преддверии протеста 31 августа. Её вдохновитель, Алексей Навальный – уже чуть ли не душеприказчик всего оппозиционного, - призывает 8 сентября прийти на эрзац-участки и "умно проголосовать". Сладкая морковка, до которой дотянется даже тупой ослик, должна легитимировать плебисцит в зоне столичного ГУЛАГа. Представив свой список, долго игравший роль "оппозиционного вождя" Алексей Анатольевич сбрасывает маску и предъявляет личину системного провокатора, призывающего заключенных пойти и выбрать себе гауляйтеров, окончательно покорившись режиму. Это и есть предательство.

Получается, что Навальный – гибридный Путин, цель которого – выявить недовольных, пересажать их по автозакам и убедить в очередной раз сыграть по правилам фашиствующей системы. Как в 2013-м, когда именно Навальный обеспечил мэрство Собянину. Видимо, обстановка такова, что бесхозного ныне Алёшу, этот самый дорогой проект Лубянки, решено бросить в топку ради обеспечения явки лохтората 8 сентября. Потому что – ну, какой он будущий президент, когда "дедушка" неутомим и уходить не собирается?..

Ложь – кровь системы, циркулирующая ради пролонгации её жизни. И каждый новый день необходимо новое переливание лжи. Декалитрами и мегатоннами. И только катастрофы гибридными не бывают. Как и сама смерть, которая, не подчиняясь логике вранья, всегда приходит по-настоящему.

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