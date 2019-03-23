Какой же все-таки в России народ неблагодарный! – просто скотина, а не народ. Ведь ради него гребешь на галерах, трудишься, триллионами мешки "за бугор" таскаешь, а в ответ – никакого тебе уважения. Хрупкие плечи национального дилера трещат, плешь вспотела от натуги, язык от вранья стерся, а ему в ответ – "Ху…ло" да "Ху…ло". Где Уважуха Респектовна? Где всенародный обморок от явления гиганта на телеэкранах?

По словам мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, массовые протесты носят экономический характер: жители недовольны бедственным экономическим положением и высоким уровнем безработицы в регионе. А то, что искрой стало изнасилование мигрантом местной жительницы – так это всего лишь искра. Никто не знает, что станет триггером массового выхода россиян на улицу. Но ухудшение материальной составляющей – главное направление, со стороны которого, скорее всего, прозвучит этот выстрел.

Росстат решил временно отказаться от публикации динамики реальных доходов россиян. Ежемесячный мониторинг ведомство намерено скрыть, чтобы перейти на новую методику расчета. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. "Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы", — объяснил он. У них нет "части сведений", понимаете? Поэтому все последние годы они тупо складывали зарплату Сечина с грошами Марьиванны и делили это на два. А потом "кормилец" рассказывал о фантастических доходах россиян, искренне недоумевая: почему они такие неблагодарные? Почему уклоняются от уплаты налогов в кремлевский общак? И при чем тут Керимов, которому предъявили обвинение в неуплате налогов во Франции? В Кремль-то исправно заносит, а не платить "лягушатникам" - вообще святое дело! Это же подрыв экономики вражьего государства с гарантированным орденом "За заслуги перед Братвой"! А ты, холоп, отчего не платишь? Это ведь ты по гроб жизни должен, а не наоборот! Никто из "малины" тебя рождаться не просил. Ни Вован, ни Игорёк, ни Лёшка Миллер. Патрушев – тот вообще гексогеном тебя изводил, чтобы расчистить площадь земли-матушки, но тебя так много наплодилось, что всех не взорвешь…

Россия наполняется ненавистью. Кремль ненавидит и боится чернь, та – отвечает полной взаимностью. Не она начинала эту войну, не она обчищала казну и выносила несметные богатства, переполняясь презрением к ограбленным "терпилам". Она – жертва собственной внушаемости вперемешку с глупостью. Её долго вгоняли в невежество и разврат, подменяя человеческую эмпатию – верноподданническим чувством мифического патриотизма. И теперь, когда шайка бандитов загнана в угол по всем направлениям, внизу начинает ворочаться что-то совсем темное. Нет, это – не энергичные рэкетиры конца 80-х и не "Бригады" 90-х, воспетые ранним путинским агитпропом. Это – черный фарш из обмана и лютой ненависти к тем, кто еще пару десятилетий назад из каждого утюга внушал надежду и планомерно её разрушал – ложью, воровством и войнами во имя продления собственной жизни. Это продукт кремлевской мясорубки, перемоловшей уже целых два поколения. Для Путина главное – чтобы бурлило "внизу", но не поднималось наверх. Потому именно сейчас мы и наблюдаем череду губернаторских отставок: "Вам плохо из-за них, не из-за Путина. Вовочка – хороший, а кто оскорбит нашего членоликого – трех дней не проживет. Уважай его, сука, уважай! В противном случае – в порошок сотрем, кровью харкать будешь. Золотов, предъяви своих головорезов!.."

В такой парадигме "взаимной уважухи" долгая жизнь под одной крышей невозможна. В этом тандеме извращенцев один из "супружеских объектов" обязательно сыграет в ящик. Либо насильник, либо – жертва. Третьего не дано. Жанр диктует жесткие законы. А то, что население ходит как сомнамбула, источая запах "полных штанов" от неземной любви – так это просто видимость. Когда "понесется по кочкам" - оно живо вспомнит все эпизоды с участием насильников, персонифицируя каждого. Дайте только шанс влиться в толпу и прикинуться обезличенной стихией – и кишки Лизы Песковой намотают на шею собственного папаши, и Клишасу засунут его дорогие часы туда, откуда кукушка не выскакивала. О Путине – что и говорить! – там случится такое, что Калигула вздрогнет на том свете.

Униженные и опущенные страшны мстительной изобретательностью. Им не расскажешь о морали, а если попытаешься – в ответ получишь лишь усмешку людоеда: "Да, мы такие. А кто нас такими сделал? Кто довел до отчаяния и расчеловечил?" Режим уже сегодня готовится признать любого, кто его не любит, клиническим психом. Строчит новые законы, позволяющие ментам проникать в жилые помещения с целью "оказания содействия в проведении недобровольной госпитализации". Против режима? – значит, псих. Галоперидолу ему! Смирительную рубашку! Заколоть до овощного состояния!

Новости Горе сепаратиста

Они боятся не меньше вашего. Наверное, даже больше. Это вам нечего терять, а у них – счета и виллы, дети и шлюхи. И презренный Запад лицемерно морщится, как будто бы не он все эти годы целовался с ними взасос, получая триллионные вливания в собственную экономику и денежные поощрения на карманные расходы прикормленных лоббистов? И ведь не прикинешься, как Назарбаев, что якобы – "в отставку ушел". Не пересядешь с кровавой галеры на золотую – свои же порвут. Потому что Назарбаев – хоть и убивал, но чужих территорий не аннексировал и геополитических войн не вел. Он – хитрый обкомовский выдвиженец, а не безродная выскочка из подворотни, размахивающая перочинным ножичком перед горлом перепуганной институтки.

Так что за свой "геополитический базар" Кремлю ответить придется. Не в этом году – так в следующем. По большому счету, во имя продления собственной жизни – и то ненадолго – у него в запасе есть война. Одна на всех, с ядерным грибочком. А потом – всё. Мочить будут насмерть, и уже не "свои". Или ты Путин рассчитываешь, что возьмут в плен и оставят в живых? Зря надеешься. Лучше заставь себя уважать в высоком, пушкинском смысле. Сдохни, неуважаемый…

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