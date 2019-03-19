В сети полно групп на тему "как свалить из России" и, собственно, куда. Народ уезжает - лучший, думающий, стремящийся состояться и пожить по-человечески, раз уж родина превратилась в уродину. Честно признаться - я и сам нормальных людей призываю к данному виду спасения.

Ведь если полноценная жизнь невозможна - не стоит мучиться и поддерживать её видимость. Путинская волна эмиграции - контрольный выстрел в мозг России, который сделал Путин вместе со своей бандитской шайкой. Из страны утекает последняя живая кровь, оставляя в ней одну трупную жидкость.

Я ненавижу путинистов именно за это планомерное и расчетливое убийство моей страны. Понятно, что Путина есть за что судить и казнить помимо этого: за взрывы домов и войну в Чечне, за "Курск", "Норд-Ост" и Беслан, за многочисленные убийства и аннексии чужих территорий, за войну с Украиной, за бомбежки в Сирии, за, за, за...

Но вот это выхолащивание собственного населения, его растление, обыдление, это гопнически примитивное "не нравится - вали!", подхваченное пропагандистами и певунами всех мастей... Это - последнее роковое действо путинистов. Россия сгниёт именно благодаря тому, что в ней не останется живых людей. Дикари да мародеры - вот и всё, что будет шевелиться, подобно опарышам, на этом гниющем теле.

- А как же мы, не уехавшие? Не сбрасывайте нас со счетов!..

Отвечаю:

"Если вы за эти 20 лет ничего не сделали - теперь тем более не сможете. Последние уезжают. Пакуют чемоданы и покупают билеты. Пос-лед-ни-е. Не с кем будет даже помечтать о переменах, не говоря уже о том, чтобы их осуществить. Смиритесь. Доживайте. И - да: это не Путин победил, а ваш собственный страх в обнимку с инфантилизмом одержал сокрушительную победу."

Конечно, Путин будет проклят, но практического толку от этого никакого, ибо ментальность населения не изменится все равно. Охлос так и будет привычно носиться то с одним вождишкой, то - с другим. Скрутит башку опостылевшему - тотчас найдет и полюбит другого. Просто оно такое. И пока не вымрет - не успокоится. Оно веками самому себе морочило голову, а в ХХ веке, с учетом технологий, начало мутить воду в рамках всего человечества. Теперь вот ядерным старьем трясет, угрожая всем подряд: ну, и что, что ржавое? - в рай-то, если что, отправит!..

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И, внутренне оплакивая неизбежную кончину моей родины, я не прекращаю призывать еще оставшихся в живых соотечественников: уезжайте, спасайте детей, не дайте уродине сожрать их и себя. Это - лучшее, что вы можете сделать, как ни странно, для той же умирающей страны. Может, хотя бы на чужбине вам удастся сохранить гибнущую культуру и язык, все больше мимикрирующий под матерную "феню".

Если что, этот текст не является рекламой групп по эмиграции...

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