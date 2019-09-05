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6 сентября • обновлено в 00:17
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Китай – могильщик путинизма

По мнению политика Ахмеда Закаева, формула "нет Путина – нет России" найдет историческое подтверждение хотя бы потому, что сам Путин всеми своими действиями вот уже 20 лет готовит российскую империю к распаду.

И в этом ему очень эффективно помогает "дружеский" Китай…

Смотрите интервью на канале Sotnik-TV. Журналист – Александр Сотник Монтаж – Андрей Васильев

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не понял! А Украина уже не могильщица России? И Россия ещё не развалилась? Нет, скотник таки иди от!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Не понял!" Пора бы Вам уже к этому привыкнуть, Мишико, и не судите себя строго :)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, идиот это ты, мент. Тупой скот. Ты же "не понял", быдлo тупое!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Этот алкаш с уголовным делом по педофилии уже лет 6 в Праге живёт, а Путин всё никак не развалит Россию. Вот же неудача. Кстати, А Вот Мой Яндекс-Кошелёк (АВМЯК).
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Николаев Олег:"Путин всё никак не развалит Россию. Вот же неудача. " Да Вы ещё тот русофоб! Но ничего, будет и на Вашей улице праздник, потерпите ещё чуток.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Николаев Олег, а ты за каждым педофилии следишь, мусор? Работа такая, мент вонючий?
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