По мнению политика Ахмеда Закаева, формула "нет Путина – нет России" найдет историческое подтверждение хотя бы потому, что сам Путин всеми своими действиями вот уже 20 лет готовит российскую империю к распаду.
И в этом ему очень эффективно помогает "дружеский" Китай…
Смотрите интервью на канале Sotnik-TV. Журналист – Александр Сотник Монтаж – Андрей Васильев
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