ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Чиновники сидят "на чемоданах" и ждут, когда все обрушится

5.6т

По мнению социологов, географии протестов в России суждено разрастаться. Люди устали от безнадеги. Симптоматика "стабильно плохо" - это почти диагноз. После путинщины реформами не отделаться, потому что революционных изменений требует каждая сфера: образование и медицина, экономика и политика. Все эти ниточки требований однажды замотаются в единый клубок и покатятся по общественному склону, нарастая, как снежный ком. Нынешний режим не просто не способен на реформы – он стер это понятие совсем, заменив его "нацпроектами", а попросту – распилом бюджетных денег, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Страну надо закрывать, причем – в ускоренном режиме. Но технологий нет, кадров – тоже, управленческий аппарат заточен на лживые доклады, Росстат врет о росте промышленности в 16 раз, включив все возможные рычаги манипуляций. Требуется: срочно отрезать страну от Интернета, а США давит на китайские компании, и вот уже спец-убийца Луговой заявляет: "Нашей стране нужно заняться созданием собственной операционной системы для смартфонов". Чайный напиток он уже создал и напоил им Литвиненко. Теперь возьмется за интернет. Луговому все равно, что или кого уничтожать – покажите ему объект, и он ликвидирует его эффективно.

Новости
В Кремле начался транзит власти: что будет с Путиным

Ожесточенный спор с природой приводит только к деградации и умиранию. Невозможно противостоять естественному процессу развития, это – тупиковый путь. Но в Кремле поставлена задача по продлению жизни лубянского мутанта – любой ценой, пусть даже она будет равна цене самой России. С другой стороны, система настолько прожорлива, что постоянно требует увеличения "пайки за лояльность", дабы автоматически не пойти вразнос.

Чиновники сидят "на чемоданах" и ждут, когда все обрушится

В Госдуме царят "чемоданные настроения", и уже не первый год. Депутаты буквально "сидят на чемоданах", и только ждут, когда все обрушится. В этом смысле заявление вице-спикера Игоря Лебедева об обнаружении "пустот" в здании на Охотном ряду выглядит особенно символично. Но все эти "нажиматели кнопок" боятся отнюдь не того, что провалятся сквозь землю, их пугает внезапность стихии, способной снести само путинское здание. А ждут они лишь потому, что не в силах остановиться: денег очень много, и хочется хапнуть еще и еще. До последней доли секунды они – в доле и в деле. Такова цена риска: когда ныряешь в кремлевский шоколад – не бойся утонуть в дерьме. А при Владимире Сортирном такой исход вполне логичен. Весь этот творческий гадюшник до системного обрушения еще заставит россиян вздрогнуть, и не раз.

Во-первых, готовится "подарок" автомобилистам в виде "Налога на экологичность" - прямо как в Европе. Ведь понятно, что мусоросжигающие заводы полезны для ваших легких, а автомобильные выхлопы – беспримесный яд. Это от ваших выхлопов задыхается страна, а не от мусорных полигонов и дымящих труб. Во-вторых, грядет инвентаризация частных хозяйств, и "отжим" участков вместе с дачами. Вы еще стоите в три погибели на огородах? Сажайте картошечку, пока вас не посадили. А тех, кто вознамерится сопротивляться, ждет участь "подозреваемых в терроризме", бессудно расстрелянных в Кольчугино Владимирской области.

Новости
Ухудшение в России идет по всем фронтам

В подобной "борьбе с террором" путинское силовичьё поднаторело на Северном Кавказе – в Дагестане и Чечне, и вот пришла пора перенести сей богатый опыт на всю Россию. "Вас не коснулось? – Они идут к вам…" А еще – к тем, кто недооформил по разным причинам свои гаражи. Скучать не придется, ибо причины для взрывов недовольства заложены в самих законопроектах. Как и было сказано: "Система – рак, пожирающий организм". С той лишь разницей, что её раковые клетки надеются в "час Икс" выделиться и метнуться, как икра, растворившись в бурном потоке…

А пока Кремль разыгрывает один спектакль за другим – в рамках антикоррупционного шоу. У экс-министра Абызова во время обыска нашли наркотики! Это вы в МИДе не искали. Достаточно понюхать шаровары Лаврова, и приподнятое настроение обеспечено. У полковника ФСБ Черкалина изъяли 12 млрд. рублей! И это – сущие копейки, учитывая тот массив денег, которые вращаются в сфере финансовых "испарений" в момент ликвидации банков. Да что банки – тут сама страна находится в процессе ликвидации, и бенефициарами этого процесса являются те немногие "счастливчики", которым довелось ухватиться за штурвал русского "Титаника". Что не сгорит – то утонет. В Омске решено утопить участок недостроенного метро. При этом на достройку уже было вложено почти 13 млрд. рублей – чуть больше, чем было найдено в закромах Черкалина. Но это же – копейки! – как и было сказано выше. Приказано утопить – и концы в воду.

Новости
Россия сползает вниз

Экс-сенатор Арашуков, томящийся в СИЗО, заявил, что, если бы он знал, в каких условиях содержатся заключенные – он голосовал бы совсем за другие законы. Но только революция позволит выйти на свободу всем россиянам, находящимся сегодня на правах бесконвойников. Проблема лишь в том, что лагерная администрация не желает менять свой нынешний статус на статус заключенных. Но Арашукова посадили свои, а этих кто посадит?

Замминистра МВД Аркадий Гостев бьет тревогу: уровень жизни российских полицейских падает. Но размер их довольствия пока позволяет держать в руках дубинки и находить силы для разгона протестующих, заглушая собачьим тявканьем голос совести.

Воровская рука Кремля украла у народа пенсии, невольно заронив зерно недовольства. Всероссийский Лох продирает глаза. Набиуллина сообщает, что "не надо бояться дефолта", а экономисты предрекают неизбежное падение рубля уже этим летом. Даже нефтяная игла – и та погнулась, и одна страна за другой выставляют России внушительные счета за грязную нефть. А она и так платит: минимум – по 80 млн. долларов в сутки.

Диван перемигивается с холодильником. Чиновники застыли "на чемоданах". Но до Шереметьево доедут не все…

Реквизиты для поддержки проекта Sotnik-TV:

Счет в Šiaulių bankas: LT937180300006700714

Сберкарта MasterCard 5469 3800 3483 8788

PayPal – sotniktvinfo@gmail.com

Яндекс-кошелек (в рублях): 410012227172002

Bitcoin - 3PdyHqZ7hiywP7u8FBDX2NyyLmmdRVp5dn

Eth - 0x42c5046b70ac4401df3361440510ed896c8f6d24

Webmoney: Z549114604634 (доллары)

R556545412815 (рубли)

Канал Sotnik-TV приглашает к сотрудничеству рекламодателей. Пишите на e-mail: prsotniktv@gmail.com

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Темы
российская экономикароссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:sotnik-tv.com
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
15
Смешно
33
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гниение паРашастана набирает обороты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
по сути хуйня,как обычно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Саша умеет подмечать то, на что не обращает внимания обычный российский обыватель.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения