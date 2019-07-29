Володя Кара-Мурза (1959 г.р.) умер. Прекрасный человек моего поколения, воплощавший лучшие черты русской интеллектуальной журналистики: простота вместе с аристократизмом, всегда поддержание атмосферы достоинства в общении с собеседником, прекрасное знание русской истории, внимательное отношение к другому мнению.

Новости Кремль готов к войне с народом

Неимоверно больно понимать, что для такого типа людей становилось все меньше и меньше места, а весь передний ряд заняли дикие, крикливые клоуны, какие-то паясничающие "джокеры", и они стали определять лицо русской журналистики, ее мейнстрим. Царствие небесное, Володя!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.