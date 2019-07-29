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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

Владимир Кара-Мурза умер: кто он

1.4т

Володя Кара-Мурза (1959 г.р.) умер. Прекрасный человек моего поколения, воплощавший лучшие черты русской интеллектуальной журналистики: простота вместе с аристократизмом, всегда поддержание атмосферы достоинства в общении с собеседником, прекрасное знание русской истории, внимательное отношение к другому мнению.

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Неимоверно больно понимать, что для такого типа людей становилось все меньше и меньше места, а весь передний ряд заняли дикие, крикливые клоуны, какие-то паясничающие "джокеры", и они стали определять лицо русской журналистики, ее мейнстрим. Царствие небесное, Володя!

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Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Персона
Владимир Кара-Мурза
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Морозова
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