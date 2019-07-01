Сам факт встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным гораздо важнее, чем конкретное содержание их беседы. Кремль сумел доказать всему миру, что нынешняя американская администрация легко перешагивает свои собственные обещания ради возможности сохранить добрые отношения с Москвой. На протяжении многих месяцев самые высокопоставленные представители Белого дома – от Помпео до Болтона – заверяли, что прямые переговоры Трампа с Путиным невозможны до освобождения украинских моряков. Трамп разрушил эти заверения коротким твитом о том, что "ладить с Россией – это хорошо, а не плохо". Его характерное добродушие и балагурство на совместной с российским президентом пресс-конференции не оставило сомнений в том, что никаких украинских моряков для Трампа не существует, а значит, не существует для него и политической позиции. Есть один только торг, когда обменять можно что угодно на кого угодно. Главное – сойтись в цене.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Говорить о том, что это плохие новости для Украины – это значит не понимать, насколько сложнее и опаснее на самом деле ситуация. Дело в том, что в Кремле такое поведение восприняли как прямую готовность Вашингтона игнорировать любые посягательства России на послевоенный международный порядок. Это открывает для Путина и его единомышленников по всему миру широкие перспективы: можно вмешиваться, бомбить и травить, не обращая внимания на международное право, которое нынешняя администрация в Вашингтоне защищать отказалась. Зато российская пропаганда сможет в очередной раз протрубить об отсутствии изоляции России – и в чем-то будет права.

Новости Путин не отбрасывает тени

Эти предположения подкреплены многочисленными жестами в прошлом. Достаточно вспомнить, что Трамп до сих пор не запустил второй раунд санкций против РФ за применение химического оружия в связи с отравлением Скрипалей. Белый дом обещал ввести эти меры еще в ноябре прошлого года. Теперь, как писали несколько месяцев назад СМИ, запуск этого санкционного механизма зависит исключительно от подписи Трампа – подписи, которую тот не ставит и, по всей видимости, уже никогда не поставит. Даже Иран теперь знает, что при Трампе можно безнаказанно сбивать американские дроны. Психология коммерсанта, желающего всего лишь успешно переизбраться, не имеет ничего общего с навыками политика, думающего о ценностях и судьбе своей страны.

В этой ситуации Трамп, Путин и уставшая от противостояния с Россией Европа будут пытаться решать судьбу Украины вместо украинцев. Это не значит, что Украина потеряет поддержку. Просто она может окончательно утратить суверенитет в обмен на кредиты и видимость военной поддержки со стороны Запада – и в то же время вернуться в сферу влияния московской метрополии. Подготовка к этому идет самым активным образом, и полная победа России в ПАСЕ – это только первый шаг в рамках новой фазы. Когда она завершится – а завершится она, по всей видимости, очередным военным конфликтом, – мы снова окажемся в 2014 году.

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