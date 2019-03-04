Письмо, написанное Путину сыном погибшей от "Новичка" британки – это пример того, насколько по-прежнему крепко в мире непонимание истинной природы нынешнего российского режима. "Я в отчаянии. Путин – единственный человек, который может обеспечить справедливость", – пишет Эван Стёрджес, чья мать контактировала с флаконом, содержащим смертельный яд. Он всерьез рассчитывает на то, что Владимир Путин, который назвал погибшую женщину и ее чудом выжившего друга "бомжами", вдруг почему-то решит выдать людей, в которых Путин, по его собственному признанию, так и не смог увидеть "ничего особенного и криминального".

Невежество западных обывателей относительно России – это в значительной степени результат реальной политики западных правительств. Это они продолжают сотрудничать с Кремлем так, будто его войска не убивают тысячами иностранных граждан, не оккупируют иностранные территории и не пытаются подорвать евроатлантическую безопасность. Причина того, что популярность Путина в Германии (30 процентов) в три раза превышает популярность Трампа (10 процентов), заключается в том, что Меркель – глава немецкого правительства – раз за разом вместе со своими подчиненными и парламентариями демонстрирует: "Северный поток - 2" важнее человеческих жизней.

Вот и Лондон годами принимал и продолжает принимать миллиардные вливания от путинских приспешников, показывая своим гражданам, что даже открытая химическая атака против их государства – это лишь досадное недоразумение в коммерческих отношениях двух стран. В обеих палатах британского парламента сидят целые группы лоббистов – депутаты и лорды, – всячески защищающие свои бизнес-связи с Москвой. Даже американский Конгресс, который пытается демонстрировать неуклонную волю в борьбе с Путиным, решил отступить, когда речь зашла о реальной цене. Заплатить существенную сумму в борьбе с бесчеловечным режимом, поедающим целые страны в агонистическом сражении за ускользающую жизнь, парламентарии США оказались неготовы, когда позволили администрации Трампа снять санкции с компании Дерипаски.

Так почему Эван Стёрджес должен относиться к российскому правительству так, будто оно – не сборище убийц, а цивилизованный международный игрок, если чиновники, которых избирал этот самый Эван, продолжают делать вид, что Москва все еще сохраняет договороспособность? Если Макрон скачет от радости на российской трибуне, с которой он созерцает игру французской команды на проходящем в России Чемпионате мира по футболу? Если итальянские лидеры открыто призывают признать аннексию Крыма? Если в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, на Кипре и в других странах Европы есть полно тех, кто призывает отстать уже от России с этими санкциями, которые мешают европейским фермерам зарабатывать на фантастических сырах и винах?

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