|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

"Я в отчаянии. Путин – единственный, кто может обеспечить справедливость"

23.5т

Письмо, написанное Путину сыном погибшей от "Новичка" британки – это пример того, насколько по-прежнему крепко в мире непонимание истинной природы нынешнего российского режима. "Я в отчаянии. Путин – единственный человек, который может обеспечить справедливость", – пишет Эван Стёрджес, чья мать контактировала с флаконом, содержащим смертельный яд. Он всерьез рассчитывает на то, что Владимир Путин, который назвал погибшую женщину и ее чудом выжившего друга "бомжами", вдруг почему-то решит выдать людей, в которых Путин, по его собственному признанию, так и не смог увидеть "ничего особенного и криминального".

"Я в отчаянии. Путин – единственный, кто может обеспечить справедливость"

Невежество западных обывателей относительно России – это в значительной степени результат реальной политики западных правительств. Это они продолжают сотрудничать с Кремлем так, будто его войска не убивают тысячами иностранных граждан, не оккупируют иностранные территории и не пытаются подорвать евроатлантическую безопасность. Причина того, что популярность Путина в Германии (30 процентов) в три раза превышает популярность Трампа (10 процентов), заключается в том, что Меркель – глава немецкого правительства – раз за разом вместе со своими подчиненными и парламентариями демонстрирует: "Северный поток - 2" важнее человеческих жизней.

Новости
Политика России стала проблемой — экс-директор информбюро НАТО в Москве

Вот и Лондон годами принимал и продолжает принимать миллиардные вливания от путинских приспешников, показывая своим гражданам, что даже открытая химическая атака против их государства – это лишь досадное недоразумение в коммерческих отношениях двух стран. В обеих палатах британского парламента сидят целые группы лоббистов – депутаты и лорды, – всячески защищающие свои бизнес-связи с Москвой. Даже американский Конгресс, который пытается демонстрировать неуклонную волю в борьбе с Путиным, решил отступить, когда речь зашла о реальной цене. Заплатить существенную сумму в борьбе с бесчеловечным режимом, поедающим целые страны в агонистическом сражении за ускользающую жизнь, парламентарии США оказались неготовы, когда позволили администрации Трампа снять санкции с компании Дерипаски.

Новости
Россия становится заложницей Европы – экс-вице-премьер РФ

Так почему Эван Стёрджес должен относиться к российскому правительству так, будто оно – не сборище убийц, а цивилизованный международный игрок, если чиновники, которых избирал этот самый Эван, продолжают делать вид, что Москва все еще сохраняет договороспособность? Если Макрон скачет от радости на российской трибуне, с которой он созерцает игру французской команды на проходящем в России Чемпионате мира по футболу? Если итальянские лидеры открыто призывают признать аннексию Крыма? Если в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, на Кипре и в других странах Европы есть полно тех, кто призывает отстать уже от России с этими санкциями, которые мешают европейским фермерам зарабатывать на фантастических сырах и винах?

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Санкции против РоссииХолодная война между Западом и РоссиейОтравление Скрипаля
Персоны
Владимир ПутинОлег Дерипаска
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
12
8
Смешно
39
Интересно
175
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
dichting olga
dichting olga
В Европе до большинства ещё не дошло, что в России бандитская власть сверху до низу. Воспитанная веками порядочность не позволяет европейцам верить очевидному: что на самом верху власти в России сидит бандит и подонок.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Мама "Клюковку" любила, "Клюковка" её сгубила, Станем письма мы писать и Володью обвинять. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Да какие шутки, Тётя Мотя. Минздрав же не зря предупреждает: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит организму." Вот и думай. )))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
dichting olga
dichting olga
Schaidenko Leonid, шутить по такому поводу может только блядский выродок.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Питон Каа
Питон Каа
Лучше бы спросил у британских властей, почему в доме Скрипаля провели дезактивацию, а в доме его матери - нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
5
2 из 3 ответов | показать все
Белый господин
Белый господин
Махал Махалыч, удивительно весь дом отравлен, а его продавать собираются. Кто же его купит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Питон Каа
Питон Каа
Махал Махалыч, ужассс, прямо весь весь дом? Смешно. Но вот только Великобритания со своей провокацией была послана. Пусть теперь сама объясняет своим гражданам кто там и зачем кого отравил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Наши блоги