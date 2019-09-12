Западные лидеры от Трампа до Макрона, рассказывающие сейчас о "решающем шаге к возобновлению диалога" между Россией и Украиной, делают ровно то, на что рассчитывали в Кремле в результате "большого обмена" – искусственно занижают градус конфликта, нивелируют дискуссии о российской угрозе, отказываются смотреть правде в глаза.
Трезвость ума сохраняют только некоторая часть американского истеблишмента и правительства нескольких Восточно-Европейских стран. Остальные "устали" от конфликта и спешат разменять последние остатки чести на российские деньги. Западные лидеры предпочли не заметить мотивов Путина, который согласился на возвращение заложников не по причине доброй воли, а из страха перед позором в нидерландском суде по делу MH17. Никто из этих радующихся "диалогу" президентов и премьеров даже и не подумал поблагодарить украинских воинов, которые провели головокружительную операцию по похищению Цемаха и обеспечили тем самым вызволение из террористического плена своих соотечественников.
Все благодарят Путина – за сговорчивость, за подарок с барского плеча, за то, что по доброте душевной согласился сожрать на 30 человек меньше в этой нескончаемой войне против Украины. В Москве понимают, что более благоприятного периода для зализывания ран не будет. Администрация Путина воспользуется этим всеобщим "ослеплением" для возобновления подготовки к "большой войне" с Западом. Остановить Россию могут только ежедневно происходящие в ней инфраструктурные катастрофы. На западные правящие круги не осталось совершенно никакой надежды: там больше нет политиков, а одни только услужливые менеджеры.
Сплошная дурно пахнущая жижа во главе с немецко-французской группировкой в ПАСЕ и призраком Тельявини, маячащим со времен войны против Грузии. Когда к ним в очередной раз заявятся Петров и Боширов, они снова разведут руками и отзовут двух дипломатов, а потом расскажут о "Европе от Лиссабона до Владивостока". Не спрашивайте меня, сколько еще тысяч человек к тому времени потеряет Украина.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.