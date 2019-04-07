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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Вот вам реальное лицо путинской России

1.5т

Чарли Роули, которого российские спецслужбы сделали глубоким инвалидом и теперь врут ему в глаза – безусловно, истинный герой Великобритании. Ведь что сделал Роули? Он как "простой" житель Соединенного Королевства с истинно английской вежливостью и непосредственностью заставил посла России в Лондоне показать всему миру, как путинская администрация на самом деле – то есть без всех этих чемпионатов и олимпиад – относится к человеческой жизни.

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Конечно, для внимательных наблюдателей никакого особенного секрета здесь и ранее не было. В конце концов, сам Путин назвал Роули и погибшую от "Новичка" Стёрджес "бомжами". Однако то было для внутренней – российской аудитории. Не уверен, что Роули вообще знает об этом оскорблении со стороны Путина. Зато Sunday Mirror читают рядовые домохозяйки. И когда они слышат, когда "такой же, как они, Роули" открыто называет слова российского посла Яковенко "нелепым оправданием" и "российской пропагандой", все эти "простые британцы" и прочие граждане западных стран понимают: перед ними – реальное исчадие ада в лице путинской России, а не какая-то там гипербола местной прессы.

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А Роули, которого Путин назвал "бомжом", в своем понимании нынешней России даст фору многим прокремлевские экспертам, не говоря уже об "обычных россиянах", 97 процентов которых, если верить опросам, считают, что Скрипалей отравили западные спецслужбы.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Российская военная угрозаОтравление Скрипаляроссийская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинСергей Скрипаль
Место
Россия
Теги
Новости Россиипропаганда
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Нельзя ли уточнить, в чем различие между "рядовыми" и "не-рядовыми" английскими домохозяйками? :-))
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