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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
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Теперь спать спокойно сможет и Путин

1.2т

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко. Вот, оказывается, кто выкрал установку "Бук" из-под носа у спящего командования 53-й российской зенитной бригады. Вернули машину столь же незаметно – под покровом ночи, когда часовой заснул.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Теперь спать спокойно сможет и Путин, ведь международное следствие во главе с Нидерландами по делу MH17 окончательно подтвердило свою политическую ангажированность. Конечно, укрывательство международных преступников не сослужит репутации России хорошую службу, но и не станет для ее руководства личной трагедией.

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Последствия такого решения – в котором среди подозреваемых не назван ни один российский военный и гражданский чиновник, в том числе российский командир курской бригады – окажутся драматичными. Отныне юридически зафиксировано, что вы можете сбивать гражданские самолеты, устраивать войны, захватывать территории, а затем приезжать на G20, чтобы на равных поговорить с самим президентом США – просто потому, что у вас есть военная сила, ядерное оружие, нефть и газ. Зато если всего этого у вас нет, то ваша судьба – это суданский президент Омар Башир, обвиненный международным трибуналом в организации массовых убийств.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Питон Каа
Питон Каа
А еще эти четверо под покровом ночи выкрали со склада у украинских лопухов из ВСУ ту самую ракету с номером для бука и ведь что паразиты удумали - Украину обвинить, специально ведь такую ракету искали.
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