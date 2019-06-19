Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко. Вот, оказывается, кто выкрал установку "Бук" из-под носа у спящего командования 53-й российской зенитной бригады. Вернули машину столь же незаметно – под покровом ночи, когда часовой заснул.

Владимир Путин

Теперь спать спокойно сможет и Путин, ведь международное следствие во главе с Нидерландами по делу MH17 окончательно подтвердило свою политическую ангажированность. Конечно, укрывательство международных преступников не сослужит репутации России хорошую службу, но и не станет для ее руководства личной трагедией.

Новости Пропагандисты Асада превзошли Путина

Последствия такого решения – в котором среди подозреваемых не назван ни один российский военный и гражданский чиновник, в том числе российский командир курской бригады – окажутся драматичными. Отныне юридически зафиксировано, что вы можете сбивать гражданские самолеты, устраивать войны, захватывать территории, а затем приезжать на G20, чтобы на равных поговорить с самим президентом США – просто потому, что у вас есть военная сила, ядерное оружие, нефть и газ. Зато если всего этого у вас нет, то ваша судьба – это суданский президент Омар Башир, обвиненный международным трибуналом в организации массовых убийств.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.