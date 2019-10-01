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1 октября • обновлено в 07:10
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Россияне хотели нагреть деньги, но глубоко просчитались

1.8т

Спустя 12 дней после того, как российские СМИ торжественно пообещали нам скорый скачок стоимости нефти выше 100 долларов за баррель, цена Brent вернулась к отметке, на которой она закрылась накануне атаки на объекты Saudi Aramco – около 60 долларов. Это в очередной раз подтверждает эффект той самой глобализации, против которой так упорно выступает Трамп: в мире, который функционирует как единое поле взаимосвязанных игроков, просто не может происходить катастроф с долговременными последствиями. Теперь даже самые обширные экономические раны затягиваются в считанные недели и даже дни, тогда как если бы события происходили 30 лет назад, то аналогичный прогноз аналитиков, касающийся резкого удорожания топлива, вполне мог бы сбыться.

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Саудовская Аравия и ее клиенты вышли из ситуации практически без ущерба для себя. Зато Иран в результате своей диверсии добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы. Если российские интересанты и надеялись нагреть деньги в этой грязной игре, то глубоко просчитались. Причем не в первый раз. Посмотрите, как ОПЕК+ судорожно пытается удержать свои позиции на нефтяном рынке – и не может! Усилия всех нефтяных диктатур мира – от России до тех же саудовцев – оказались неспособны переломить долгосрочный тренд, заданный американской сланцевой революцией. В более широком смысле – устаревшие формы правления проигрывают современным демократиям благодаря технологическому превосходству последних, которое основано на превосходстве моральном.

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Агрессия в современном мире перестала быть рентабельной, и пример с захватом Крыма – тому подтверждение. В короткие исторические периоды людоеды вроде Путина, Мадуро, Ына и аятолл еще могут надеяться на успех (причем не финансовый, а связанный исключительно с выживанием), однако в исторических масштабах их дни сочтены. Не в только в метафизическом смысле, но и в материальном: им просто не на что будет существовать.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Мировые цены на нефть российская экономика
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Каржилов Митька
Каржилов Митька
Да я полностью согласен с автором этой статьи, но сколько человеческих жизней успеют унести эти режимы и сколько успеют покалечить....Я сделал анализ своей семьи, за период с 1900 года, как со стороны отца, так и маминой стороны, то получилась очень не утешительная картина....Каждые 30 лет, эти семьи подвергались практически полному уничтожению и приходилось все начинать с нуля, а в 1939-40 годах, произошел полный разрыв поколений, уничтоживший связь между ними! И не только материальную, но и психологическую и духовную и культурную!
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Хилл Джон
Хилл Джон
Россияне хотели нагреть деньги, НО ... случился энурез → https://cont.ws/uploads/pic/2019/6/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20-%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg
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