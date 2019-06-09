За прошлые сутки российско-оккупационные 12 раз обстреляли позиции украинских Вооруженных сил. Трое украинских военных погибли, еще четверо – ранены.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины. Я не слышал, чтобы по этому поводу хоть кто-нибудь в России вышел к Минобороны РФ с пикетом против российской агрессии.
Война на Донбассе
Россияне даже не знают о случившемся.
Не знают они и об обострении в Сирии, где под российскими бомбами снова гибнут местные жители, которых Москва пришла "освобождать" от "террористов".
А вы слышали о том, как люди пропадают на линии разграничении в Грузии? Как эту самую линию российские войска потихоньку сдвигают, захватывая все новые квадратные километры грузинской территории?
Россияне, хотите сочувствия – научитесь сочувствовать тем, кого убивают ваши соотечественники.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.