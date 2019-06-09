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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Россияне даже не знают о случившемся

4.4т

За прошлые сутки российско-оккупационные 12 раз обстреляли позиции украинских Вооруженных сил. Трое украинских военных погибли, еще четверо – ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины. Я не слышал, чтобы по этому поводу хоть кто-нибудь в России вышел к Минобороны РФ с пикетом против российской агрессии.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Несправедливость не повод выступать против России

Россияне даже не знают о случившемся.

Не знают они и об обострении в Сирии, где под российскими бомбами снова гибнут местные жители, которых Москва пришла "освобождать" от "террористов".

А вы слышали о том, как люди пропадают на линии разграничении в Грузии? Как эту самую линию российские войска потихоньку сдвигают, захватывая все новые квадратные километры грузинской территории?

Россияне, хотите сочувствия – научитесь сочувствовать тем, кого убивают ваши соотечественники.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликтКонфликт в СирииВойна в Грузии
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Пигин Макс
Пигин Макс
А может дело в том, что "российская агрессия" находится лишь в головах скачущих баранов?
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Да насрать расеянам на фсё и фсех. Им бы грабить. Россияне не видели завозимого добра из Чечни, Грузии, Украины? Всегда они хотели воевать и грабить.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Сочувствие - это черта характера, которая у московитов путинского периода отсутствует напрочь! Главное, чтобы кремль стоял и очередному идолу в нем было комфортно... И если для этого нужно уничтожить парочку миллионов своих соотечественников - так это запросто!!!
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