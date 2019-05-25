Требование международного трибунала ООН к России о немедленном возвращении на родину украинских моряков и кораблей – это торжество права, но, к сожалению, не торжество правосудия. Проблема – в отсутствии механизмов реализации решения. Они могли бы быть запущены при наличии политической воли у ведущих держав, однако США и Европа раз за разом демонстрируют поразительное безразличие к вопиющим актам агрессии со стороны Москвы. Администрация Трампа до сих пор не применила в отношении Кремля ни единой меры за военное нападение в Керченском проливе, Европа отделалась символическими санкциями, а министры ПАСЕ практически единогласно – за исключением представителей пяти стран – пригласили российского людоеда к праздничному столу.
Мировое сообщество противостоит игроку, который принципиально вычеркнул себя из человеческой цивилизации, однако опасается задействовать весь потенциал воздействия на этого игрока – не из-за страха, а из-за банальной жажды наживы. Зато сам людоед сполна пользуется всеми инструментами международного миропорядка. Достаточно сказать, что в числе 19 судей трибунала, принимавших решение по украинками морякам, был и российский (хотя, казалось бы, что он там делает, если Кремль принципиально отказался от участия в современном мироустройстве)?
Разумеется, он оказался единственным, кто выступил против возвращения моряков Украине: судья из России остается басманным даже в Гамбурге. Еще один момент изоляции России, еще одна символическая победа цивилизации над варварством, еще один пример профессиональной и репутационной деградации российской государства. Однако что изменится для служащих ВМС Украины, если даже американский президент отмахивается от них, нарушая обещание Белого дома о неготовности вести личные переговоры с Путиным?
Юристам прекрасно известно, что есть большая разница между судебным решением и его исполнением: судебные приставы могут годами безуспешно выискивать имущество ответчика, а заочно приговоренный к лишению свободы может десятилетиями разгуливать на свободе. Сегодня Путину в очередной раз напомнили, на какой стороне истории он находится и какой след оставляет в ней, россиянам – о том, что их страна не заслуживает места на карте мира, а зарубежным политическим лидерам – о том, что их стратегическая задача – стереть Россию с лица земли как политическое образование, сепаратизировать ее и превратить получившееся лоскутное одеяло в созвездие государств, которые готовы играть по правилам закона, а не силы. До тех пор, пока западные лидеры будут вынуждены прислуживать инфантильному избирателю, они будут космически далекими от понимания этих очевидных приоритетов.
"Мы очень ждем наших ребят дома", – сказал Зеленский, однако его слова обращены в пустоту: Запад своими действиями показывает, что стабильные потоки энергоресурсов из России для него важнее решения трибунала ООН, равно как и сама ООН, которая усилиями все того же Запада превращена в такую же декорацию, какой является, например, российский парламент. Россия не для того захватывала моряков, чтобы отдавать их, а Германия не для того согласовала строительство "Северного потока - 2", чтобы теперь из-за "каких-то там" судеб 24 человек отказываться от "выгодной" сделки с Россией.
Несомненно, ни в коем случае нельзя отрицать тот долгосрочный эффект, который оказывает санкционная политика Запада в отношении России. Ее исторические дни сочтены: исчерпание кадров и ресурсов ничем не восполнить, подтверждением чему являются практически ежедневные катастрофы в области ключевой инфраструктуры – от авиации до нефтедобычи, от коммунальных служб до медицины. Однако линия фронта, проходящая на Донбассе, разделяет не Россию и Запад, а Россию и Украину. Моряки – это конкретные люди, которым важно попасть не в учебники истории, а домой. Сиюминутная и материальная – а не метафизическая – реальность такова, что военная сила всегда будет оставаться единственным способом "диалога" с Россией.
В этом смысле украинские солдаты, ежедневно рискующие своими жизнями в противостоянии российским войскам – это единственные герои всей этой довольно грязной истории. Прямо сейчас – пока мы обсуждаем решение трибунала – кто-нибудь из них находится под обстрелом российской артиллерии. Представьте, что произойдет, если украинские военнослужащие вдруг однажды решат уйти с линии разграничения, воспользовавшись европейскими рекомендациями об умиротворении агрессора.
Подумайте, в каком мире мы тогда будем жить – мире победившего цинизма. И помните, кого мы на самом деле должны благодарить за то, что наша нынешняя эпоха – это все-таки не эпоха трусоватой евробюроократии, а эпоха украинской армии и пленных украинских моряков. Мир, где ценности по-прежнему важнее нефти, а решения трибунала ООН значимее кулуарных договоренностей между Путиным и его европейскими друзьями.
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