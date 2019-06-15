Плохие новости для тех, кто в прошлый раз посчитал, что американские заявления в адрес России по поводу тайных ядерных испытаний – это неосторожные предположения.

Накануне Разведуправление Пентагона опубликовало сообщение, из которого следует, что у американской администрации нет никаких сомнений. "Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход", – говорится в сообщении. По сравнению с тем, что ранее сказал директор ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли, это звучит как прямое обвинение со стороны американского руководства.

О последствиях я уже говорил: как минимум – отказ США от продления СНВ-III в 2021 году. Недавно Путин заметил, что и сам не прочь отказаться от продления этого соглашения. В Кремле, очевидно, поняли, что американцам действительно известно об их секретных ядерных тестах. Потому в Москве подумали, что для сохранения "лица" будет правильным покинуть СНВ первыми.

Теперь Соединенные Штаты не просто получат неограниченные возможности по развитию собственного ядерного оружия. Дело в том, что в Вашингтоне меняется сам взгляд на стратегическую ситуацию. С некоторых пор там приходят к выводу, что российское руководство, в отличие от советского, не вполне рационально относится к принципу ядерного паритета.

Проще говоря, в понимании Пентагона, готовность России к нанесению первого ядерного удара гораздо выше, чем таковая была у СССР. Это следует из целого ряда формальных и неформальных признаков. Во-первых, в 2014 году в военную доктрину РФ демонстративно – то есть сразу после аннексии Крыма и нападения на Украину – внесли положение, дающее Москве право первой применить ядерное оружие. "РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие... в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", – сказано в документе. С точки зрения американской разведки, это означает, что Россия, будучи несравненно более слабой в конвенциональном смысле державой, рассматривает ядерное оружие как единственный "уравновешивающий" (а потому – реальный для применения) инструмент в случае войны с Западом.

Во-вторых, о готовности применить ядерное оружие в ходе захвата украинских территорий говорил сам Путин, который в ответ на вопрос о том, были ли в ходе аннексии Крыма приведены в боеготовность ядерные силы, сказал: "Мы готовы были это сделать".

В-третьих, проведенные Россией три региональных войны – в Грузии, Украине и Сирии – с захватом территорий и убийством десятков тысяч человек показали Вашингтону, что порог применения Москвой военной силы против иностранных держав в принципе снизился по сравнению с периодом Бориса Ельцина и "раннего" Путина.

В-четвертых, милитаристская пропаганда (ее частью является пропаганда "новейших вооружений") формирует представления о "нормальности" ядерной войны не только у населения, но и – что важнее – у генералитета. Это повысит риск ядерной войны в случае, если однажды – вероятно, уже после Путина – военный блок в российском правительстве займет доминирующее положение.

Теперь к этим факторам добавился еще один – предполагаемое нарушение Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 10 сентября 1996 года. Этот пункт является ключевым: запрет на ядерные испытания буквально является краеугольным камнем современного миропорядка. В США это воспринято как пересечение Москвой последней "красной линии": проведение ядерных испытаний является шагом к его реальному применению в реальной войне. Войне, которая – с учетом всего выше сказанного – может оказаться наступательной.

Новости России дали последний шанс

Более того, гораздо важнее даже не то, проводила ли Россия эти испытания на самом деле (скорее всего, да), а то, что в США решились открыто выдвинуть подобные обвинения против Москвы. Такие заявления со стороны высших органов американской власти – не просто слова. За ними следует концептуальная перестройка всей военной машины, стратегии, ресурсной базы, подходов. В сущности, это означает простую вещь: отныне у США нет иных вариантов, кроме как разработать собственный сценарий, при котором они будут вынуждены нанести ядерный удар по России первыми.

Проблема России заключается в том, что США превосходят ее не только в конвенциональных, но и ядерных вооружениях. Эти две категории оружия на самом деле являются частью общей военно-технической инфраструктуры. Американская опережает российскую на несколько поколений. И, поскольку сценарии первого удара не могут обойтись без ядерных тестов, в среднесрочной перспективе США – уже после выхода из СНВ-III – приступят к собственным ядерным испытаниям. Пока подземным.

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