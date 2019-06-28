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Александр Хоц
Александр Хоц
Российский журналистВсе статьи автора

Интервью Путина: святее Папы Римского

6.9т

Защитник Ватикана.

Интересный момент в путинском интервью: кусок про ЛГБТ ("дай бог им здоровья, пусть живут как считают нужным") - на сайте кремля бесследно испарился.

Видимо, риторика (стиль манипуляций) - в экспортном и внутреннем варианте всё же различается. Нельзя подавать сигналы: "я - свой" сразу на Европу и Россию. А то ведь РПЦ с Чечнёй могут не понять...

Владимир Путин

Владимир Путин

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Но есть в этом интервью и глубоко-душевные моменты, сказанные от сердца. Например, защита католической церкви от "разрушительных нападок" либеральной общественности - с целью дискредитации самого религиозного института..

Речь, конечно, о "педофильских скандалах". "Есть проблемы? Конечно. Но не надо раздувать.." - сетует Путин. Сам церковный институт (даже с педофилами внутри) - важнее для "скреп" и "ценностей", чем его дискредитация.

Путин здесь святее Папы римского, который больше озабочен очищением, без которого у церкви нет и репутации. (Естественный ход мыслей европейца).

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Но Путин - "государственник", для которого структуры важнее морали. (А проблемы репутации не существует в принципе). То же самое он думает об РПЦ, институтах власти и коррупционерах своей "вертикали".

Сбитый Боинг с сотнями убитых? (Не надо порочить российскую армию - оплот стабильности). Жулики и воры со своими яхтами-дворцами? (Не надо подрывать авторитет российской власти). И т.д.

Только позволь тронуть институты либеральным критиканам - и институты посыпятся. "Не надо раздувать" - и система устоит..

Глупость охранителей всегда их подводила - особенно в России.

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Автор
Александр ХоцАлександр Хоц
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Хоца
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что это было? дедуля,займись своим здоровьем,реально -хреново выглядишь....пиши в стол,отдохни,от длительного словесного поноса здоровья не прибавится.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дегтяренко Светлана, мохнатка облезлая,лучше своим здоровьем займись,душевнобольная.
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