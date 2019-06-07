Знаете, я как нибудь напишу серьёзно о той дерьмовой стране, где мы родились. И не потому что ностальгия, а потому что даже на лучшие попытки показать её справедливо, Россия отвечает самыми мерзопакостными ответами.

Снят в Америке сериал Чернобыль. Где показаны и этот эксперимент, и бюрократизм СССР, и нежелание сказать правду, и это больное самолюбие не дающее признать ошибки. И самое главное в нём потрясно показано как вся страна, именно обычные люди, разгребают этот Чернобыль, умирая от радиации, чтобы хотя бы дети их остались живы потом. Причём подвиг всех советских людей от шахтёров, до пожарных, до новобранцев, до учёных показан американцами очень тепло и с пониманием. Там даже поют в нужное время и очень в струе с фильмом грустные русские песни и перевели стихи Симонова, который он написал в начале войны и которые очень подходят к этому событию. Поставлено с душой можно сказать. По доброму. Никаких насмешек. Скорее сострадание.

Но в Москве не хотят, чтобы их показывали, даже спустя 33 года, так как они есть. Потому там снимут свой сериал, где будет американский шпион, который прибывает в Чернобыль в 1986 году... А дальше сами поймёте.

Новости Россия загнулась бы без помощи Запада

Всё, что у меня вызывает Россия - это чувство брезгливости и омерзения. Они настолько больны в головах, что даже столь хорошо показывающий роль обычных людей фильм, не могут ни понять, ни простить, ни принять.

Всем советую взглянуть на сериал. Он не идеален, я уверен, но он стоит чтобы его посмотрели.

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