Советское мороженое совсем даже не советское, а самое настоящее американское! В 1936г. Сталин послал народного комиссара пищевой промышленности А.Микояна в командировку, не много не мало, в США! А в Нью-Йорке советская делегация опробовала и отобрала 8 сортов вкуснейшего мороженого в качестве перспективных для развития их производства в СССР. Пломбир сливочный и молочный, крем-брюле, эскимо, ванильное и фруктовое мороженое были рекомендованы для выпуска.

А уже первые их образцы появились в 1937г. А в 1938г. в Москве построили первый завод по изготовлению мороженого по американской рецептуре на американском оборудовании, которое закупили в США во время 2-х месячной командировке по стране 1936г.

Кстати этой поездке в США советские люди обязаны появлением в СССР майонеза, получившего название "Провансаль", с технологией которого А.Микоян ознакомился в Чикаго в 1936г. на сельскохозяйственной выставке.

Технология выпуска "Советского шампанского" была позаимствована на заводе шампанского в Окленде в США. И с 1937г. началось массовое производство "Советского шампанского" на закупленном американском оборудовании.

Даже технология промышленного производства хлеба и булочек были привезены из Америки. Микоян закупил и привез оборудование для новых хлебозаводов в СССР. А в 1939г. в стране появились первые бытовые холодильники, изготовленные по образу и подобию американских. "Любимый нарком Сталина" также закупил оборудование для заводов по производству мясных, рыбных и овощных консервов, фруктовых соков, оборудование для фабрик по производству сухарей, бисквитов, конфет и шоколада. США мы обязаны появлением в СССР варёной колбасы, кукурузных хлопьев, кетчупа, сгущённого и сухого молока, машин для упаковки чая и кофе.

В СССР появились американские заводы по производству сахара из свеклы, первые аппараты для машинной дойки коров, технология быстрого замораживания продуктов, "сухой лёд" и бытовые холодильники! А вот мороженое "Розочка" в вафельном стаканчике с кремовой розочкой и мороженое "Лакомка" - это чисто советское изобретение. Оказывается, в СССР существовало еще и "Томатное" мороженое, которое многие не помнят. Но тут мнения разделились, кто-то считал его очень вкусным, а кто-то редкой гадостью, видимо, поэтому его быстро сняли с производства.

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