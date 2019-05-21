Глава российского МИДа Сергей Лавров, прослушав инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского, сказал: "Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта".

Прежде всего, с точки зрения украинского государства и общества и, озвученной в парламенте во время инаугурации, точки зрения президента – гаранта нашей Конституции - война на Донбассе – это не "внутриукраинский конфликт". В речи президента Зеленского прозвучала такая фраза: "Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать". Это аксиома. Происходящее на Донбассе названо своим именем.

Относительно консолидирующей роли, которую могла бы сыграть УПЦ МП? Ну ее не только можно было сыграть, но и необходимо было это сделать в свое время, когда была такая уникальная историческая возможность. А именно - отозваться на призыв Патриарха Варфоломея, пойти консолидировано на Объединительный Собор Православной Церкви Украины, консолидировано возглавить процесс объединения, консолидировано избрать Предстоятеля, получить каноническую автокефалию и консолидированно объявить всему миру, что мы едины и преодолели расколы и разделения. Увы, этот шанс для консолидации – утрачен.

Митрополит Александр Драбинко Facebook Олександр Драбинко

К огромному сожалению, нельзя сказать, что УПЦ МП может играть в нынешних условиях консолидирующую роль, поскольку УПЦ МП имеет свой религиозный центр в государстве, которое признано агрессором по отношению к Украине. Ее руководство, декларируя лояльность Украине, иногда демонстративно, иногда прикрыто, противопоставляет себя существующему сегодня исторически на территории Украины политическому строю – независимости государства.

УПЦ МП не самостоятельна в своих решениях – она зависима от руководства РПЦ, а последнее, в свою очередь, от руководства РФ и, наверное, непосредственно от цитируемого вами Лаврова.

Приведу еще одно его высказывание в подтверждение данного предположения. Прозвучало оно в 2016 году на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" - "Есть немало желающих вовне православного мира внести раскол, прежде всего, используя кризис на Украине и антироссийскую риторику для того, чтобы нанести ущерб позициям Русской православной церкви". Системно российские политики называли и продолжают называть УПЦ МП – "наша Русская церковь на Украине".

Все православное сообщество воспринимает УПЦ МП, как Российскую Православную церковь в Украине. Пример тому – недавний пресс-релиз встречи патриарха Иерусалимского Феофила с митрополитом Онуфрием. Где сказано четко и конкретно: "митрополит Киевский Онуфрий Российского патриархата"…

Пресс-релиз встречи патриарха Иерусалимского Феофила с митрополитом Онуфрием Facebook Олександр Драбинко

До сегодняшнего дня религиозная организация, именующая себя "Украинской православной церковью", а по существу являющаяся Русской православной церковью в Украине, стесняется, непонятно почему, изменить свое название по существу, назваться своим именем, как ее именуют внешние. Знаете, иногда при крещении родители просят назвать ребенка другим именем, не тем которым он уже назван и записан в документах. На вопрос "зачем", удивительные ответы – "чтоб не сглазили!", "чтоб бес не занал"…

В Украине существует церковь, которая признана Константинопольским патриархатом. К ней принадлежат те люди, которые еще с 80-х годов прошлого века хотели независимости церкви в Украине. Однако именно Московский патриархат разделил православных верующих на "канонических" и "неканонических", внеся смуту в 90-х годах и разделив общество по религиозному принципу. Это мы наблюдаем и сегодня.

Нет никаких проблем в том, чтобы Украина имела свою поместную православную церковь. Заявления о нежелании автокефалии, звучащие из уст иерархов Московского патриархата, являются надуманными и несоответствующими действительности. Поэтому мы видим в действиях Московского патриархата, к сожалению, не консолидирующую роль, которую он должен был бы иметь, ведя конструктивную церковно-государственную политику, а именно деструктивную роль, которая сегодня разделяет общество по религиозному признаку.

Как всем известно, это разделение используют в своих предвыборных целях представители пророссийского "Оппоблока", которые считают Московский патриархат своей электоральной базой.

Относясь с уважением к нашему президенту, инаугурационную речь которого цитирует Лавров, можно с уверенностью сказать, что президент сказал именно то, что хотел высказать. Он говорил о приоритетных направлениях своей деятельности в украинском обществе. Больше в этой речи ничего не звучало. Предположительная вставка в речь украинского президента, которую пытается сделать Лавров, к этой речи отношения, к счастью, не имеет. Лаврову не стоило бы вкладывать в уста Зеленского то, о чем он не говорил. Это наш президент. Пусть следят за речами своего.

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