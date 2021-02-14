В России прошли флешмоб-протесты в поддержку Навального. Фото и видео
По всей России 14 февраля прошли акции сторонников осужденного оппозиционера Алексея Навального, названные штабом политика "Любовь сильнее страха".
Вечером воскресенья люди вышли на улицы с фонариками, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями, передает "ОВД-Инфо". Некоторых активистов задержала полиция (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным "ОВД-Инфо", всего в стране в связи с акциями задержали минимум 12 человек.
Одного из них – в Москве за расклейку листовок с призывом на акцию. Двоих – в Новосибирске за одиночные пикеты в поддержку Навального, хотя активисты и соблюдали предписанное законом расстояние между пикетирующими.
Одну из задержанных девушек полиция обвинила в отсутствии временной регистрации.
Девять человек были задержаны в Казани – они пришли на разрешенный митинг с плакатами о забастовке.
Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге состоялась отдельная акция "Цепь солидарности и любви" в поддержку всех женщин-политзаключенных.
В Петербурге участники "цепи" возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходится. Задержаний на этой акции не было.
Как пишет "Медуза", хэштег #любовьсильнеестраха занял первое место в российских трендах Twitter. Под этим хэштегом выкладывают фото с акции с фонариками.
По данным Znak.com, на акцию в Екатеринбурге вышел бывший мэр города Евгений Ройзман.
В Томске на окне одного из жилых домов вывесили бегущую строку с надписью "Любовь сильнее страха".
Предлагаем посмотреть видео протестной акции:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.
18 января стало известно, что арест продлится до 15 февраля.
23 января по всей России прокатилась волна массовых митингов в поддержку Навального. Впрочем все закончилось тысячами задержанных и избиением протестующих силовиками.