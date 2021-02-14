В России прошли флешмоб-протесты в поддержку Навального. Фото и видео

По всей России 14 февраля прошли акции сторонников осужденного оппозиционера Алексея Навального, названные штабом политика "Любовь сильнее страха".

Вечером воскресенья люди вышли на улицы с фонариками, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями, передает "ОВД-Инфо". Некоторых активистов задержала полиция (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Акция с фонариками в Иркутске ФБК

Иркутск ФБК

По данным "ОВД-Инфо", всего в стране в связи с акциями задержали минимум 12 человек.

Одного из них – в Москве за расклейку листовок с призывом на акцию. Двоих – в Новосибирске за одиночные пикеты в поддержку Навального, хотя активисты и соблюдали предписанное законом расстояние между пикетирующими.

Одну из задержанных девушек полиция обвинила в отсутствии временной регистрации.

Пикеты в Новосибирске ОВД-Инфо

Новосибирск ОВД-Инфо

Девять человек были задержаны в Казани – они пришли на разрешенный митинг с плакатами о забастовке.

Томск Twitter / Штаб Навального в Томске

Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге состоялась отдельная акция "Цепь солидарности и любви" в поддержку всех женщин-политзаключенных.

В Петербурге участники "цепи" возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходится. Задержаний на этой акции не было.

Москва Медиазона

Цепь солидарности в Петербурге SOTA

Как пишет "Медуза", хэштег #любовьсильнеестраха занял первое место в российских трендах Twitter. Под этим хэштегом выкладывают фото с акции с фонариками.

Челябинск Twitter / Борис Золотаревский

Акция в Челябинске Twitter / Борис Золотаревский

Челябинск Twitter / Борис Золотаревский

По данным Znak.com, на акцию в Екатеринбурге вышел бывший мэр города Евгений Ройзман.

В Томске на окне одного из жилых домов вывесили бегущую строку с надписью "Любовь сильнее страха".

Предлагаем посмотреть видео протестной акции:

Как сообщал OBOZREVATEL: