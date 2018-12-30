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Агенты КГБ в Русской церкви: рассекречено еще одно известное имя

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Имя игуменьи российского Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии оказалось в архивах Комитета госбезопасности (КГБ), который рассекретила Латвия.

Соответствующую карточку обнаружили журналисты издания KozaPress, выяснив, что настоятельница монастыря в миру носит имя Александра Георгиевна Конкова.

"Согласно данным синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, игуменья Сергия – она же Александра Георгиевна Конкова – родилась под Москвой. В 1981 году поступила в Рижский монастырь, где через год была пострижена. Проходила послушание благочинной в скиту Рижской обители", – сказано в сообщении.

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Как стало известно, лицо с такими данными было завербовано в качестве агента КГБ в феврале 1987 года под псевдонимом "Вероника".

Агенты КГБ в Русской церкви: рассекречено еще одно известное имя

Главный редактор и учредитель издания Ирина Славина рассказала в комментарии "Эхо Москвы", что в этот монастырь ежегодно стекаются масса паломников. По ее мнению, причастность матушки Сергии к КГБ и коммерческая деятельность этого духовного заведения – взаимосвязаны.

"Это наша история. Кроме того, много разговоров ходило о причастности патриарха к КГБ, но не было конкретных доказательств. Сегодня мы видим на примере довольно мелких иерархов РПЦ, что это все, кончено, может быть правдой", — сказала она.

Жена Дмитрия Медведева (крайняя слева) с игуменией Сергией (Конковой) и с духовный наставником протоиереем Владимиром Волгиным

Жена Дмитрия Медведева (крайняя слева) с игуменией Сергией (Конковой) и с духовный наставником протоиереем Владимиром Волгиным

Агенты КГБ в Русской церкви: рассекречено еще одно известное имя

МБХ

Агенты КГБ в Русской церкви: рассекречено еще одно известное имя

МБХ

Серафимо-Дивеевский монастырь находится в Нижегородской области России. Это православный женский монастырь Русской православной церкви. Почитается Поместными Православными Церквями как четвертый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) "земной Удел Пресвятой Богородицы"

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Место
Россия
Теги
РПЦрасследование
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