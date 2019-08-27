"Агент под прикрытием": Путин жестко оконфузился в компании Эрдогана

Президент России Владимир Путин, который угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС, купил его у той же продавщицы, что и два года назад.

На это обратила внимание "Медиазона", сравнив видео в 2017 и 2019 годах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в 2017 Путин пробовал мороженое в сопровождении подчиненных. Тогда он просил оплатить десерт главу "Ростеха" Сергея Чемезова. Отмечается, что для журналистов на авиасалоне, который проходит раз в два года, главным событием становится именно покупка Путиным мороженого.

Путина уличили в использовании массовки Скриншот из видео

Путин на МАКСе в 2017 году Скриншот из видео

Путин купил мороженое у той же продавщицы, что два года назад Скриншот из видео

"Она майор ФСБ", "Агент же под прикрытием!", "Надоела показуха", "А в каком звании продавец мороженого?! Майор или подполковник?" – написали в комментариях россияне.

В России президенту припомнили, что Путин любит фотографироваться с одними и теми же людьми, которые в СМИ уже прослыли его "массовкой". К примеру, рыбаки, с которыми в сентябре 2016 Путин ел уху на озере Ильмень, 6 января 2017 года стали прихожанами Свято-Юрьевом монастыря в Новгородской области, куда президент приезжал на службу.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина заметили подставных актеров на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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