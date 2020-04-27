Главная Новости
27 апреля • обновлено в 16:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

Агент ГРУ собирался отравить мэра Праги?

1.7т

Спрашивают: как понимать сообщение (вброс) чешского журналиста из журнала Респект относительно приезда в Европу группы русских оперативников и одного из них в Прагу - и с чемомоданом рицина (яда).

Понимать надо так: не только по российским бот-фермам понеслись призывы убить мэра Праги, но это совершенно откровенно пишется, например, Черняховским (а это, извините, целый проф.политологии на жутком якунинском факультете в МГУ). Он так и пишет: "Ондржей Коларж – такой же нацистский преступник, как и Генрих Гейдрих. И относиться и поступать по отношению к нему нужно ровно так же. Героем современной Чехии и современной Европы станет тот, кто найдет в себе смелость вынести и привести в исполнение подобный приговор".

Ну вот приедет какой-нибудь "герой донбасса" в Прагу и убьет мэра. "Герой" - из бывших грушников (как в Берлине это было только что). Не вот этот оперативник, который с чемоданом белого порошка приехал сейчас по другим делам, а другой какой-нибудь.

Чехи взяли под охрану мэра. И вот посылают с помощью этого незатейливого вброса вопрос российским инстанциям: а вы не хотите прекратить эту волну публичных призывов к убийству в своих в медиа?

Я бы считал, что надо прекратить. Потому что если нет намерения убивать пражского мэра, то не надо готовить и публичную почву для этого в своих медиа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Темы
российская пропаганда Российская военная угроза
Место
Чехия Прага
Теги
Новости России пропаганда
Источник
Источник: Facebook Александра Морозова
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Нешановни! "Потому что если нет намерения убивать пражского мэра, то не надо готовить и публичную почву для этого в своих медиа" ... Шо, перед тем как убить спецсужбы готовят публичную почву для этого в медиа? Вы ипануты, или где?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Qurd Boz
Qurd Boz
Zhikharev Dmitry Вата, по определению, не может высказаться без сквернословия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги